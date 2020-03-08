أحمد إبراهيم ينفي انفصاله عن أنغام: "أقسم بالله لسه على ذمتي"

نفى الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ما تردد بشأن انفصاله عن الفنانة أنغام، بعدما أثار الجدل اليوم، لتوجيه رسالة لزوجته الأولى ياسمين عيسى، حيث أبدى احترامه لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واصفًا إياها بـ زوجته وأم أولاده، لتنتشر أقاويل حول انفصاله عن الفنانة أنغام.

ونشر "إبراهيم" عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: "آسف لعدم الرد.. أحب أوضح.. أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي.. ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد.. حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي ما زال هو الآخر على ذمتي".

وتابع: "وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن.. لكن محدش عارف بكرة جايب إيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".

ونشر أحمد إبراهيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لزوجته السابقة وأولاده، وذلك احتفالا بيوم المرأة العالمي، قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي.. عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد".

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ومن ثم قرر الثنائي حذف بعضهما البعض على "الإنستجرام".

زوج أنغام يرد ياسمين عيسى دون علمها

وكان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قرر التراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، منذ عدة أشهر، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية. وتزوج إبراهيم الفنانة أنغام عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي.