"القاهرة للتنمية" تعلن استعدادها لتقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف

تعلن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، استعدادها لاستقبال الناجيات من العنف، وتقديم كل المساعدات، والاستشارات الخاصة بالدعم النفسي المجاني، اللازم لهن.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها تقدم المساعدة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف أيا كان نوعه "جسدي، جنسي، نفسي"، حيث تستقبل الطلبات والاستفسارات، عبر الخط الساخن الخاص، بالدعم النفسي للناجيات من العنف، رقم 01279177326، وذلك لتقديم الاستشارات النفسية لهن، ودعمهن نفسيا إذا لزم الأمر، وذلك يوميا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
كما تستقبل المؤسسة، الطلبات من خلال استقبال الناجيات في مقرها، وأيضا عن طريق "واتس آب" على نفس الرقم، وكذلك عبر مراسلتنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأكدت المؤسسة، التزامها الكامل بالحفاظ على معايير السرية والخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف، وحرصها التام على حماية الناجيات من العنف، من أى ضرر قد يلحق بهن، نتيجة تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
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