بعدما وجه رسالة لزوجته الأولى.. أنغام وأحمد إبراهيم يحذفان بعضهما من "إنستجرام"

"في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي".. بتلك الكلمات وجَّه الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، رسالة لزوجته الأولى ياسمين عيسى، دون أن يُشير لزوجته الفنانة أنغام، على الإطلاق.

وأثارت هذه الرسالة الجدل حول طبيعة علاقتهما، لتقوم الفنانة على الفور، بحذفه من على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكذلك الأخير، الذي قام بحذفها أيضًا.

زوج أنغام يرد ياسمين عيسى دون علمها

وكان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قرر التراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، منذ عدة أشهر، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية.

وتزوج إبراهيم الفنانة أنغام عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي.

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مصادر: أحمد إبراهيم منفصل عن أنغام منذ 4 أشهر

وكشفت مصادر مقربة أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منفصل عن الفنانة أنغام منذ عدة أشهر.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إنهما انفصلا منذ أربعة أشهر، كما أن "إبراهيم" يعيش منذ تلك الفترة في الاستوديو الخاص به، والذي تمتلكه زوجته الأولى ياسمين عيسى، ومبتعد تماما عن أنغام بسبب حدوث عدد من المشكلات بينهما.

وأكدت المصادر أن أحمد إبراهيم لم يقم بزيارة زوجته أنغام أثناء مشكلتها الصحية الأخيرة التي حدثت لها، وعلى إثرها انتقلت إلى أحد المستشفيات، في حين أنه كان يحضر عقد قران إحدى الإعلاميات.

ونشر أحمد إبراهيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لزوجته السابقة وأولاده، وذلك احتفالا بيوم المرأة العالمي، قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي.. عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد".