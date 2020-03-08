أبو هشيمة لـ"الوطن": عندنا بنات بتصنع منتجات أحسن من اللي بنستوردها

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه سعيد بتعاونه مع الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تدشين مسابقة حول المشروعات الناشئة، على أن يتم اختيار 30 مشروعا لدعمه ماليا، ويشاركهم "أبو هشيمة" فيها.

أبو هشيمة يشيد بالمرأة بالقرى أكثر احتياجا: تستحق التقدير

وأضاف رجل الأعمال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السيدات المصريات رائدات أعمال متميزات، ودشنَّ العديد من المشروعات الناجحة، مقدمات السلع والخدمات ذات الجودة العالية، متابعا: "شفت منتجات أحسن من اللي بنستوردها من الصين، في مجال المشغولات اليدوية والأزياء والإكسسوارات"، لافتا إلى أنه سعيد بالنماذج النسائية الملهمة في القرى الأكثر احتياجا في مصر، كصناعتهن لمنتجات من حليب الأبقار، وإعالة الأسرة بأكملها باقتدار يستحق الاحترام والتقدير.

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يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة، تسلم درعا من الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، تكريما له على مشاركته في الفعالية النسائية، ودعمه لريادة الفتيات الأعمال.

وانطلقت صباح أمس السبت، فعاليات ملتقى "SHE CAN - هي تقدر"، للعام الخامس على التوالي، الذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات وألعاب، فضلا عن إحباط بعض المحيطين لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم.

تضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة.