انتقاد وتجاهل ومشادات إلكترونية.. قصة خلاف هنا الزاهد وساندي

مشادة بدأت خلال لقاء تليفزيوني، ثم انتقلت عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، بدأتها الفنانة ساندي منذ يومين، حينما انتقدت الفنانة هنا الزاهد، مشيرة لكونها من اكتشفتها وكانت سببًا في دخولها عالم التمثيل، لتخرج الأخيرة عن صمتها اليوم وترد عليها بطريقة غير مباشرة، دون الإشارة إليها في سياق الحديث.

ويُقدم "هُن" قصة المشادات بين هنا الزاهد وساندي، خلال السطور التالية.

ساندي: اكتشفت هنا الزاهد ومفكرتش تهنيني على ألبومي الجديد

وصرحت ساندي خلال الحلقة، بأنها صاحبة الفضل في اكتشاف الفنانة هنا الزاهد، ودخولها مجال التمثيل، والتي تنبأت لها بمستقبل جيد، خاصة أنها تشبه الفنانة رغدة، لما كانت موديل، وفي المقابل تبرأت من فيلمها الأول الذي شاركت في بطولته مع ساندي، وهو فيلم "خطة جيمي"، بسبب أن ‏شكلها فيه لا يعجبها، إلا أن ساندي ترى أن شكل "هنا" دائماً جميل، مشيرة إلى أنهما كانتا تتحدثان حتى وقت قريب عن صدور الألبوم، ‏لكنها لم تفكر أن تهنئها. ‏

وقالت: "هنا الزاهد طول عمرها جميلة، ولكنها من الناس اللي ما باركتليش على الألبوم، وكنت بكلمها ورغم دا ما باركتليش".

أول رد من هنا الزاهد عن انتقادات ساندي

"أنا بس عايزة أقول حاجة.. الأستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من أدخلني عالم التمثيل سنة 2009، مش حد تاني.. وكان شرف ليا.. وشكرا"، هكذا ردت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على تصريحات الفنانة ساندي التي صرحت بها خلال لقاء تليفزيوني، والتي أشارت إلى أنها من اكتشفت "هنا"، ورشحتها لتشاركها فيلمها "خطة جيمي".

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ساندي ترد على هنا الزاهد: ما تزعليش من صراحتي

واستمرارًا لسلسلة الردود المتبادلة بين الفنانتين، ردت ساندي من جديد عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على الفنانة هنا الزاهد قائلةً: "لو هنفترض إن الفنان محمد صبحي اكتشفك كطفلة فهعتبر نفسي اكتشفتك كمزة المزز".

ووجهت ساندي رسالة لهنا قائلةً: "أولا ما تزعليش من صراحتي إني زعلت منك هي مجرد صراحة في إجاباتي علي الإعلاميين ولست بحاجه لافتعال مشكلة وإذا كنت بفتخر إني اكتشفتك كممثلة فأنا بتكلم عن وقت شهرتك مش طفولتك وده من حبي".