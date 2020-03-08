10 أغراض لحقيبة المكياج ضرورية ليوم الزفاف

تُعتبر فكرة الاحتفاظ بعدّة طوارئ ضمن حقيبة تجهيزات العروس خاصّة بـ يوم الزفاف جيّدة، من أجل استدراك الحاجة إلى أيّ مستحضر تجميل، أو اكسسوار للشعر، أو غير ذلك.

لذا من ضمن تجهيزات العروس عليكِ أن تحتفظي بحقيبة تتضمن أدوات تجميل أنتِ بحاجة إليها.



بالطبع، أنتِ ترغبين في أن تجري الأمور بشكل مثاليّ يوم زفافِك، ولكن تجنّبي التوتّر غير الضروريّ، وتخلّي عن فكرة الكمال، وتعهّدي أمام نفسكِ بأن تستمتعي بوقتكِ قدر المستطاع.



1ـ الماسكرا: احرصي على أن تكون مضادة للمياه.

2 ـ برونزر وبلاش: ليبقَ مكياجكِ مشرقًا، لا بدّ من أن تُجري عليه بعض التعديلات خلال حفلتِك.

3 ـ مبرد الأظافر الصغير: تجنّبي أيّ طارىء، وأبقي في حقيبتكِ مبرد أظافر.

4 ـ ملمّع الشفاه: لا بدّ من أن يزول أحمر الشفاه الذي سيضعه لكِ خبير المكياج؛ لذا احتفظي بملمّع شفاه.

5 ـ معطّر الفم: احتفظي بواحد من أحد معطرات الفمّ المفضّلة لديكِ في حقيبتِك، وتجنّبي بذلك رائحة الفم الكريهة.

6 ـ الكريم المزيل لمكياج العينين: بسبب البكاء أو دموع الفرح، قد ترغبين في تصليح مكياجِك.

7 ـ المناديل المضادة للعرق: التحرّك المستمرّ والرقص قد يؤدي إلى انتشار رائحة عرق كريهة، فلا تنسي وضع بعض المنايل المضادة للعرق.

8 ـ رذاذ الشعر: ربّما تحتاجين إلى ترتيب بعض خصل شعرِك، فلا تغفلي عن رذاذٍ للشعر.

9 ـ غراء الرموش: قد يتمّ نزع الرموش الاصطناعية عن طريق الخطأ، أو قد تتلف؛ لذا احتفظي بالتلزيق الخاصّ بها.

10 ـ دبابيس الشعر: أضيفي دبابيس الشعر إلى حقيبة زفافكِ للضرورات الطارئة.

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