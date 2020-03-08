المصممة السعودية سجى اليوسف تؤكد أن تجربتها في أسبوع الموضة كان ناجحًا

يعد أسبوع الموضة حدثًا مميزًا وفريدًا في صناعة الأزياء، ويُعقَد بمشاركة مصممي الأزياء والعلامات التجارية، وعرض أحدث مجموعاتهم في عروض الأزياء، وتميزت المصممة السعودية سجى اليوسف بأنها كانت المصممة الخليجية الوحيدة في الحدث. إضافة إلى تفاصيل مجموعتها الجديدة التي طُرحت في أسبوع الموضة في ميلانو من خلال هذا الحوار ..

المصممة السعودية سجى اليوسف في أسبوع الموضة في ميلان

لما اخترتِ المشاركة في أسبوع الموضة المقام في ميلانو تحديدًا؟

لأهمية الحدث في عالم الموضة والأزياء، وبالنسبة لي يعتبر أحد خياراتي في اختصار الطريق للعالمية، وميلانو في المقام الأول لأن أغلب تصاميمي تُنفَّذ في إيطاليا وتُعرض في بوتيك في ميلانو، كما أن إيطاليا من أهم الدول المهتمة بالموضة والأزياء بجانب باريس ولندن ونيويورك.

ما الذي تميزت به مشاركتك في هذا الموسم، وما المعايير التي حرصت على تقديمها في تصاميمك؟

تميزت مشاركتي بأنني كنت المصممة الخليجية الوحيدة التي تعرض تصاميمها في أسبوع الموضة في ميلانو كعلامة تجارية فاخرة ومتكاملة، من حقائب وأزياء ومجوهرات، ويتميز براند "سجى'ز" بالجودة العالية في اختيار المواد الأساسية بالتصنيع، سواءً جلود أو مجوهرات أو أقمشة، وكذلك الاحترافية في التصميم والتصنيع، ونحن نعمل وفق المعايير العالمية.

من أين استوحيت أفكار تصاميمك التي شاركت بها في أسبوع الموضة؟استوحيتها من أناقة المرأة الكلاسيكية، التي تجمع بين الفخامة والبساطة، والتي تخلق بريقها الخاص وتفرُّدها بالذوق الراقي.

ما الألوان والمواد التي استخدمتها في هذه المجموعة؟

اعتمدت مجموعة علامتي في الخريف والشتاء على اللون الأسود، والحرير الإيطالي وقماش الأوراجانزا، لتبرز قطع المجوهرات وألوان الحقائب الميتاليك من جلد الثعبان.

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من هي المرأة التي اتجهتِ لها بهذه المجموعة؟

كل امرأة راقية ذات ذوق فريد وأنيق.

كيف تصفين تجربتك، وهل ستشاركين في الحدث ذاته في المواسم الأخرى؟

كانت تجربة ناجحة ومميزة أضافت لي الكثير، أما بالنسبة عن المشاركة في المواسم القادمة، فبراند "سجى'ز" اعتاد على المشاركة في أسابيع الموضة العالمية خلال الثلاث السنوات الماضية، وبإذن الله يستمر بالمواسم القادمة.

ما مشاريعك القادمة؟

هناك المزيد من المشاركات العالمية التي سوف أكشف عنها قريبًا بإذن الله

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