في يومها العالمي.. نساء غيرن معالم الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

ظلت النساء لسنوات عديدة محاطة بكثير من القيود فرضت عليها طريقة محددة في ارتداء الملابس، حتى أنهن لم يستطعن ارتداء البنطلون قبل مائة عام، لعدم ملائمته اجتماعيًا في الكثير من البلدان حول العالم.

وبالرغم من القيود التي فرضت على النساء، إلا أن عدد من الأسماء النسائية لمعت في عام الموضة والملابس، وحققن شهرة واسعة واستطعن تطوير موضة بشكل كبير، كما أوضحت مجلة "harpersbazaar".

-جيت لانفين

تعتبر لانفين إحدى أوائل صاحبات المشاريع في مجال الأزياء بفرنسا، حيث بدأت مصنعها في 1889، وأصبح أقدم دار أزياء موجود حتى الآن في باريس.

وبدأت مجال الخياطة منذ أن كانت في سن المراهقة، وافتتحت ورشة لإنتاج ملابس الأطفال في عام 1885م، وبدأت في تصنيع ملابس الفتيات الصغيرات، مستخدمة أقمشة الحرير، والتطريز لتزيينها.

ولكن مع عشرينات القرن الماضي، بدأت في تطوير تصميماتها الخاص بها، وصنعت لنفسها شهرة أوسع، حيث اهتمت بصناعة الأزياء الراقية، واهتمت بفنون العصور الوسطى والنهضة، والحضارة المصرية، والعصور القديمة، وابتكرت لنفسها لونًا خاصا في الملابس، بالإضافة إلى صناعة العطور، والملابس الداخلية الرجالية والسباحة، وغيرها.

-كوكو شانيل

كوكو شانيل، هي صاحبة أشهر اسم في عالم الموضة، وتميزت تصميماتها بالبساطة التي أعطتها سحرًا وجاذبية كبيرة في العالم.

أوضحت مجلة "تايمز" الأمريكية، أن شانيل كانت امرأة ذكية، استطاعت تطويع أحداث حياته الشخصية المؤلمة في صناعة تصاميمها المميزة.

في عام 1910 افتتحت أول متجر صغير لها، حيث باعت القبعات والملابس الرياضية، وخلال السنوات العشر التالية، استطاعت أن تكون من أشهر مصممات الأزياء الباريسية الفاخرة.

وفي أواخر العشرينات من القرن الماضي، كبرت صناعة شانيل وأصبحت بالملايين وبلغ عدد موظفيها أكثر من 2000 شخص.

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-كلير مكارديل

تعتبر Claire McCardell، صانعة الموضة الأمريكية، حيث طورت خط أزياء جديد يناسب المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية وحياتها اليومية.

ففي الوقت الذي كان جميع مصممي الأزياء، يستوحون تصاميمهم من دور الأزياء الفرنسية، وجهت مكارديل نظرها إلى الشارع الأمريكي وطبيعة الحياة اليومية.

واستوحت مصممة الأزياء الأمريكية الشهيرة أزيائها من طبيعة حياة المرأة في الولايات المتحدة، واشتهرت بصناعة الملابس الرياضية غير الرسمية، والفساتين التي تشبه القمصان، والملابس العملية المريحة والأنيقة كذلك، للنساء العاملات.

ونجحت كلير مكارديل في صناعة خط أزياء بجودة عالية وأسعار معقولة، وصناعة ممتازة.

-إلسا شيباريلي

تعتبر الإيطالية اليسا شيباريلي، من أشهر مصممي الأزياء في القرن العشرين، وبدأت العمل في متجر متخصص في الأزياء الفرنسية في البداية، وسرعان ما طورت ذوقها الخاص في الملابس والاكسسوارات.

وبدأت في تصنيع التنورة النسائية المقسمة "الجيب شورت"، وكذلك كانت أول من استخدم السوستة في الملابس وتعاونت مع عدد من الفنانين التشكييليين في صناعة أزيائها، من بينهم سلفادور دالي، ومريت أوبنهايم.

-ماري كوانت

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يرجع إليها صناعة التنورة النسائية القصيرة خلال فترة الستينات في لندن، حيث استلهمت أزيائها من الحياة اليومية في الشارع.

وكانت تعتمد على الملابس المريحة التي تساعد النساء على الحركة والقفز والجري بسهولة دون إعاقة، وكانت تعتمد على الفساتين القصيرة ذات الألوان النابضة بالحيوية، والمرح، مع إضافة الطبعات المميزة.

سونيا ريكيل

استوحت الفرنسية سونيا ريكيل أزيائها من ملابسها أثناء حملها في طفلها عام 1962، حيث اعتمدت على السترات الصوفية الواسعة، والتي غيرت بهم مفاهيم كثيرة في عالم الأزياء بعد هذه الفترة.