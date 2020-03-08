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في يومها العالمي.. نساء غيرن معالم الموضة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

ظلت النساء لسنوات عديدة محاطة بكثير من القيود فرضت عليها طريقة محددة في ارتداء الملابس، حتى أنهن لم يستطعن ارتداء البنطلون قبل مائة عام، لعدم ملائمته اجتماعيًا في الكثير من البلدان حول العالم.

وبالرغم من القيود التي فرضت على النساء، إلا أن عدد من الأسماء النسائية لمعت في عام الموضة والملابس، وحققن شهرة واسعة واستطعن تطوير موضة بشكل كبير، كما أوضحت مجلة "harpersbazaar".

-جيت لانفين

<p> One of the earliest female entrepreneurs in fashion, Jeanne Lanvin opened a millinery house in 1889. Later, inspired by her daughter, Marguerite Marie-Blanche di Pietro, Lanvin began creating lavish dresses for little girls using delicate silks and gorgeous embroidery. Lanvin's matching childrenswear and adult ensembles flew off the shelves, and her department store strategy was ahead of her time —by the 1920s, her line expanded into sportswear, furs, home décor, lingerie, menswear, swimwear and fragrance. </p>

تعتبر لانفين إحدى أوائل صاحبات المشاريع في مجال الأزياء بفرنسا، حيث بدأت مصنعها في 1889، وأصبح أقدم دار أزياء موجود حتى الآن في باريس.

وبدأت مجال الخياطة منذ أن كانت في سن المراهقة، وافتتحت ورشة لإنتاج ملابس الأطفال في عام 1885م، وبدأت في تصنيع ملابس الفتيات الصغيرات، مستخدمة أقمشة الحرير، والتطريز لتزيينها.

ولكن مع عشرينات القرن الماضي، بدأت في تطوير تصميماتها الخاص بها، وصنعت لنفسها شهرة أوسع، حيث اهتمت بصناعة الأزياء الراقية، واهتمت بفنون العصور الوسطى والنهضة، والحضارة المصرية، والعصور القديمة، وابتكرت لنفسها لونًا خاصا في الملابس، بالإضافة إلى صناعة العطور، والملابس الداخلية الرجالية والسباحة، وغيرها.

-كوكو شانيل

<p>The ultimate classic designer, Coco Chanel defined the notion of staples that would last a lifetime. The little black dress. The tweed jacket. The statement cocktail necklace. But it was jersey fabric that would put the French designer on the map. Starting her career during World War I, she was the first mainstream designer to use the material, typically reserved for underwear, throughout her collection. And she became one of the first to fashion designs that were boxy, shorter and easier to move in, freeing women from their tight corsets and Poiret-inspired skirts. She expanded her brand throughout the years, and her well-loved perfumes, including the famous No. 5, remain the go-tos of every girl in search of glamour. <br></p>

كوكو شانيل، هي صاحبة أشهر اسم في عالم الموضة، وتميزت تصميماتها بالبساطة التي أعطتها سحرًا وجاذبية كبيرة في العالم.

أوضحت مجلة "تايمز" الأمريكية، أن شانيل كانت امرأة ذكية، استطاعت تطويع أحداث حياته الشخصية المؤلمة في صناعة تصاميمها المميزة.

في عام 1910 افتتحت أول متجر صغير لها، حيث باعت القبعات والملابس ، وخلال السنوات العشر التالية، استطاعت أن تكون من أشهر مصممات الأزياء الباريسية الفاخرة.

وفي أواخر العشرينات من القرن الماضي، كبرت صناعة شانيل وأصبحت بالملايين وبلغ عدد موظفيها أكثر من 2000 شخص.

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-كلير مكارديل

<p> McCardell is considered the creator of American Fashion. After mass production and ready-to-wear was born in the 30s, America struggled to find its own fashion identity. McCardell created functional, chic pieces that upended the previously established values of French fashion: easy shift dresses with pockets, multi-functioning wrap dresses, freeing pleats, and sundresses made of cotton, twill, gingham, denim, and jersey for day and night.</p>

تعتبر Claire McCardell، صانعة الموضة الأمريكية، حيث طورت خط أزياء جديد يناسب المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية وحياتها اليومية.

ففي الوقت الذي كان جميع مصممي الأزياء، يستوحون تصاميمهم من دور الأزياء الفرنسية، وجهت مكارديل نظرها إلى الشارع الأمريكي وطبيعة الحياة اليومية.

واستوحت مصممة الأزياء الأمريكية الشهيرة أزيائها من طبيعة حياة المرأة في الولايات المتحدة، واشتهرت بصناعة الملابس الرياضية غير الرسمية، والفساتين التي تشبه القمصان، والملابس العملية المريحة والأنيقة كذلك، للنساء العاملات.

ونجحت كلير مكارديل في صناعة خط أزياء بجودة عالية وأسعار معقولة، وصناعة ممتازة.

-إلسا شيباريلي

<p>Schiaparelli's signature hand-knit trompe-l'œil sweater began her career in fashion in 1927. It was an instant best-seller and defined her style: high-end, well-fitting pieces with a twist of the unexpected. She was the first to use zippers as a visible statement ., and she made her mark collaborating with fine artists such as Salvador Dali and Meret Oppenheim. Her unique style landed her a cover for TIME magazine. She was the first female fashion designer to earn the honor. </p>

تعتبر الإيطالية اليسا شيباريلي، من أشهر مصممي الأزياء في القرن العشرين، وبدأت العمل في متجر متخصص في الأزياء الفرنسية في البداية، وسرعان ما طورت ذوقها الخاص في الملابس والاكسسوارات.

وبدأت في تصنيع التنورة النسائية المقسمة "الجيب شورت"، وكذلك كانت أول من استخدم السوستة في الملابس وتعاونت مع عدد من الفنانين التشكييليين في صناعة أزيائها، من بينهم سلفادور دالي، ومريت أوبنهايم.

-ماري كوانت

<p> Mary Quant is credited with creating the miniskirt. During the 60s in London, Quant found her inspiration on the streets that surrounded her. She once said," />

يرجع إليها صناعة التنورة النسائية القصيرة خلال فترة الستينات في لندن، حيث استلهمت أزيائها من الحياة اليومية في الشارع.

وكانت تعتمد على الملابس المريحة التي تساعد النساء على الحركة والقفز والجري بسهولة دون إعاقة، وكانت تعتمد على الفساتين القصيرة ذات الألوان النابضة بالحيوية، والمرح، مع إضافة الطبعات المميزة.

سونيا ريكيل

استوحت الفرنسية سونيا ريكيل أزيائها من ملابسها أثناء حملها في طفلها عام 1962، حيث اعتمدت على السترات الصوفية الواسعة، والتي غيرت بهم مفاهيم كثيرة في عالم الأزياء بعد هذه الفترة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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