من لسانك.. احذر هذه الأعراض تنذر بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تُرسل أجسامنا إشارات وعلامات حول المشاكل والأمراض التي نعاني منها ولا نعرف عنها في كثير من الأحيان، واللسان ليس استثناء؛ فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نعرفها من النظر إلى اللسان، نذكر لكم وفق ما نقل موقع "Bright side" الأمريكي.

- احمرار اللسان:

قد يكون مؤشرًا على عدم حصول الجسم على الفيتامينات الكافية، ونقص الحديد وفيتامين "ب"، ما يؤدي إلى أن يصبح اللسان أكثر "نعومة"، لأن معظم براعم التذوق ستنطفئ.

وفي هذه الحالة قد يكون هناك ألم شديد عند تناول المشروبات الساخنة، وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل، وتسبب أيضا الإصابة بالحمي القرمزية، ما يتطلب زيارة الطبيب فورًا.

- اللسان باللون الأسود أو البني:

قد يبدو اللون الأسود أو البني على اللسان مخيف إلى حد ما، وفي معظم الأحيان يكون اللون البني أو الأسود مجرد علامة على سوء النظافة أو التدخين، أو تناول الكثير من القهوة والشاي، وينتج عن ذلك رائحة الفم الكريهة وصعوبة التعرف على مذاق الأطعمة.

- اللسان الأبيض:

اللسان الأبيض الذي يشبه إلى حد كبير الجبن، علامة على عدوى الخميرة أو داء المبيضات، وتظهر هذه العلامة عندما تنمو المبيضات البيضاء بشكل مفرط، وتحدث نتيجة أسباب مختلفة منها تناول المضادات الحيوية وأيضًا لمرضى السكر وضعف المناعة وارتفاع ضغط الدم.

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- اللسان المجعد:

اللسان المجعد يمكن أن يكون ببساطة علامة للشيخوخة، ولكن إذا لم تنظف الأسنان بالفرشاة بشكل كاف يتسبب في العدوى الفطرية وتتسبب في ألم شديد وحرقان.

- بقع بيضاء على اللسان:

هذه البقع تحدث نتيجة لنمو الخلايا في الفم بشكل مفرط، ما يؤدي إلى وجود بقع بيضاء على اللسان ويمكن أن تكون هذه البقع تمهيدا للإصابة بالسرطان، لذا يجب استشارة الطبيب فورًا.

- بقع حمراء وبثور:

قد تكون البقع الحمراء والبثور التي لا تختفي لفترات طويلة من الزمن، أحد أعراض مرض شديد الخطورة وهو سرطان اللسان، وفي هذه الحالة يجب التوجه للطبيب المختص فورًا.

- إحساس حارق باللسان:

وهو الأكثر شيوعًا عند النساء اللائي يعانين من انقطاع الطمث ويتسبب في تغييرات هرمونية كبيرة، خاصة بعد بدء سن اليأس مباشرة أو الإصابة بحساسية الأسنان.

- الحبوب:

حبوب اللسان، عبارة عن مرض معدِ يظهر على اللسان في شكل حبوب بيضاء، ما يتسبب في الكثير من الآلام للمنطقة الموجود بها، وتشير إلى وجود التهابات في المعدة وسوء التغذية وضعف الجهاز المناعي والإصابة بفقر الدم وجفاف الفم.

- القروح المؤلمة:

إذا كنت تعاني من تقرحات مؤلمة، فهذه علامة على مرض القلاع الفموي، وهو مرض شائع لدى الأطفال، ولكن 20% من البالغين يعانون منه أيضا، وتعتبر القروح إشارة إلى الإجهاد وضعف الجهاز المناعي.