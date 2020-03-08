زوج أنغام يوجه رسالة لزوجته الأولى: "مراتي العظيمة وأم ولادي"

بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة العالمي، قرر الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام الحالي، توجيه رسالة لزوجته الأولى، ياسمين عيسى، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك بصورة لـ "ياسمين" بصحبة أولادهما، مُعلقًا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي".

وقرر "إبراهيم" غلق التعليقات على الفور، بعدما علقت إحدى المتابعات قائلة: "أنغام هتزعل"، ليقوم الأخير بحذف التعليق، وغلق خاصية التعليقات نهائيًا.

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زوج أنغام يرد ياسمين عيسى دون علمها

وكان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قرر التراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، منذ عدة أشهر، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية.

وتزوج إبراهيم الفنانة أنغام عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي.