في اليوم العالمي للمرأة.. الملك عبدلله: واجبنا دعم وتمكين نساء الأردن

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم اليوم، وجه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، رسالة إلى جميع سيدات الأردن في كل بلدان العالم.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال الملك عبدالله: "في يوم المرأة العالمي أحيي النشميات في كل موقع يخدمن فيه الأردن.. ما حققنه من إنجازات يؤكد أن واجبنا الاستمرار بدعمهن وتمكينهن.. كل عام ونساء الوطن بخير".

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ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، الذي يعود تاريخه إلى 1856، حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل تحتها.

وفي 8 مارس 1908، عاد آلاف عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وفي هذه المرة حملن قطعًا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز وورود".