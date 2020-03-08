في اليوم العالمي للمرأة.. رضوى الشربيني: تحية إلى تاء التأنيث

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للسيدات.

ونشرت رضوى صورة لها، وأرفقت تعليقًا: "تحية لكي، لكل امرأة وقفت أمام قسوة هذه الحياة، تحملت وقاومت وحاولت ولم تيأس".

وأضافت رضوى الشربيني: "تحية لكي يا من كنتي فارسة أحلامك.. تحية وتقدير إلى "تاء التأنيث" التي دائما تصنع المستحيل وستظل بكل ما لديها من قوه وحب وعطاء، كل عام وأنتن أمهات وأخوات وبنات وصديقات رائعات، صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء".

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ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، الذي يعود تاريخه إلى 1856، حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل تحتها.

وفي 8 مارس 1908، عاد آلاف عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وفي هذه المرة حملن قطعًا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز وورود".