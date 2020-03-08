غنى لها عمر كمال "عود البطل".. رسالة إيمي سالم في يوم المرأة العالمي

احتفلت الفنانة إيمي سالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك عقب أيام من إعلان المغني الشعبي عمر كمال، أنه قدم أغنية "عود البطل" من أجلها.

وقالت "سالم"، في منشور باللغة الإنجليزية: "أنت إمراة.. أنت القوة والشجاعة.. الحنان واللطف"، مضيفة: "تصبح وحشا عندما تحدث المشاكل، ومقاتلة مواجهة كل الأزمات العاصفة"، مختتمة حديثها:"كونِ فخورة بمن أنتِ عليه، لأن بداخلك كل الأشياء الجميلة.. يوم سعيد للمرأة"، مرفقة صورة لها بأزياء سوداء "أوف شولدرز".

وتفاعل متابعو إيمي سالم، مع منشورها الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها سؤال أحد متابعيها: "أخبار عود البطل إيه؟"، لترد عليه بكلمة من المهرجان الشعبي، قائلة: "ملفوف".

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عمر كمال: أنا وشاكوش عملنا أغنية "عود البطل" لـ إيمي سالم

ونشرت الفنانة إيمي سالم، مقطع فيديو من كواليس حلقتها المقبلة ببرنامج "نفسنة" مع عمر كمال، مغني المهرجان الشعبي "عود البطل"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "كمال" في الفيديو، وهو يغني مقطعا من المهرجان الشعبي، مشيرًا للأخيرة، قائلًا: "أنا وشاكوش عملنا عود البطل ليكي".

وعلقت إيمي: "حبيبي يا أبو الجدعنة انت يا عمر، الأصل طيب والصوت ماينفعش يتعيب، مبروك عليكم انت وحسن عود البطل".

العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، الذي يعود تاريخه إلى 1856، حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل تحتها.

وفي 8 مارس 1908، عاد آلاف عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وفي هذه المرة حملن قطعًا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز وورود".