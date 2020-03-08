تعرف على توقعات الأبراج للأسبوع الثاني من آذار 2020

توقعات الأبراج للأسبوع الثاني من شهر مارس / آذار 2020، على الصعيدين العاطفي والمهني، يطلعك عليها "سيدتي.نت" لمعرفة ما إذا كان برجك سيحظى بالمفاجآت السارة غير المنتظرة في هذا الشهر. تابعوا معنا السطور الآتية:

توقعات الأبراج للأسبوع الثاني من مارس 2020

الحمل: 12 آذار ـ 20 نيسان

برج الحمل

توقعات برج الحمل في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: من السبت للإثنين: يملأك الحماس وتحصل على دعم المخلصين بسهولة. أمّا الخميس والجمعة: قد تكون هناك لقاءات تنشأ عنها فوائد بالمستقبل. الثلاثاء والأربعاء: كن حذراً، وطوال الوقت: عليك أن تلزم الكتمان.

الحب: تتمتع بالحيوية وتبدو متفائلاً، وتنهل من السعادة ومُتَع الحياة، وتجمعك أوقات حلوة مع الأصدقاء والأحباب. إذا كنت خالياً قد تتحوّل علاقة صداقة إلى قصة حب جميلة، كن صبوراً يومي الثلاثاء والأربعاء.

الثور: 21 أبريل ـ 20 مايو

برج الثور

توقعات برج الثور في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: «المريخ» و«المشتري» بمنزل الحظ يمنحانك إصراراً وقدرة على السيطرة. كما أن «الشمس» و«عطارد» قد يكونان مصدراً للإلهام بالنسبة لك. تكسب دعم المخلصين وتجد من يقف بجانبك، فقط تماسك يومي الخميس والجمعة.

الحب: «فينوس» ببرجك يمنحك سحراً وجاذبية ويعدك بأوقات عاطفية ممتعة. تشعر بالراحة مع الأصدقاء وتحقق توازناً في حياتك الخاصة، فقط يومي الخميس والجمعة تحكم في انفعالاتك واهتم بإعطاء انطباع جيد عن نفسك.

الجوزاء: 21 مايو ـ 21 يونيو

برج الجوزاء

توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: «الشمس» ثم «عطارد» معاكسان والحالة المهنية ليست هادئة، وعليك أن تدرس خطواتك جيداً، ومع ذلك يومي الثلاثاء والأربعاء: قد تظهر أمامك فرص مالية. أما الخميس والجمعة: تمضي بنجاح وينفعك حبك للمعرفة والتطور.

الحب: من السبت للإثنين: انتبه لما ينتظره منك الطرف الآخر وعليك باحترام رغباته. كما أن معاكسة الكواكب قد تتسبب في خلافات عائلية واجتماعية. تجنَّب الصدام. من الثلاثاء للجمعة: الوقت مناسب للإصلاح.

السرطان: 22 يونيو ـ 22 يوليو

برج السرطان

توقعات برج السرطان في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: الكواكب المجتمعة بمنزل الحظ تمدك بالبصيرة. تقدم مثالاً للشجاعة والإقدام ويتبع خطاك الكثيرون، لكن فريقاً آخر من الكواكب بمواجهتك. لا تتسرع طوال الوقت في توقيع أوراق أو عقود واهدأ لتحافظ على سلامتك.

الحب: «فينوس» بوضع داعم يعدك بالاستمتاع مع الأحباب. في الأفق لقاءات موفقة مع الأصدقاء ويضعك الكثيرون في مقدمة اهتمامهم، فقط إذا كنت متزوجاً حاول أن تحل مشاكلك مع شريك الحياة بالحوار الهادئ.

الأسد:23 يوليو ـ 22 أغسطس

برج الأسد

توقعات برج الأسد في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: رغم الضغوط والعقبات. يمكنك أن تنظم أعمالك وحساباتك. من السبت للأربعاء: تنجح في تنمية مدخراتك وتعطي لمن حولك مثالاً حقيقياً في التفاؤل والإصرار، السبت والأحد والخميس والجمعة: كن ملتزماً ولا تغامر.

الحب: «فينوس» بوضع معاكس مما يجعلك عرضة للخلافات والقلق بشأن علاقة، ومع ذلك من السبت للأربعاء تبدو رومانسياً ويحبك الجميع، إذا كنت متزوجاً لا تصر على فرض نظامك وأفكارك على شريك حياتك.

العذراء: 23 أغسطس ـ 22 سبتمبر

برج العذراء

توقعات برج العذراء في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: «الشمس» ثم «عطارد» بمواجهة برجك وعليك أن تتجنب المغامرة مهنياً ومالياً. راقب جيداً ما يحدث من حولك وحاول أن تثابر كي تصل لأهدافك، ومع ذلك من الثلاثاء للجمعة: يساعدك الفلك على التماسك.

الحب: «فينوس» بمنزل الحظ يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحباب والأصحاب، لكن من السبت للإثنين: حافظ على علاقاتك وتقبل الاختلاف، وإذا كنت متزوجاً انتبه طوال الوقت ولا تنتظر الكثير من شريك حياتك وتفهّم موقفه.

الميزان: 23 سبتمبر ـ 22 أكتوبر

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برج الميزان

توقعات برج الميزان في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: رغم الضغوط، تنجح في السيطرة على ما بداخلك من توتر، والوقت مناسب لتكتشف معلومات تفيدك، وتتحرر من قيود. كما أن تنظيمك وتقسيمك للعمل يجعلك تصنع المعجزات، فقط كن متعقلاً يومي الثلاثاء والأربعاء.

الحب: رغم المضايقات، تجمعك هذا الأسبوع أوقات رائعة بالعائلة والأحباب والأصدقاء. تبدو مقنعاً وتهتم بإقامة حوارات بناءة مع الجميع، فقط يومي الثلاثاء والأربعاء: حاول أن تكون لبقاً مع الأهل والأصدقاء وقاوم ميلك للتشاؤم.

العقرب: 23 أكتوبر ـ 22 نوفمبر

برج العقرب

توقعات برج العقرب في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: الثلاثاء والأربعاء: تزدهر أوضاعك المهنية.. تتحرك بنشاط وتنفعك موهبتك التنظيمية وقدرتك على التفاوض، وقد تظهر أمامك بارقة أمل، ما عدا ذلك يجب أن تدرس جيداً خياراتك واعتني بحساباتك تفادياً للخسارة.

الحب: «فينوس» بمواجهة برجك وعليك أن تتحكّم في انفعالك مع الأحباب أو الأهل والأصحاب.. كن عقلانياً وموضوعياً في حكمك وتخلّ عن العناد.. قاوم الشكوك وتعامل بهدوء إذا تعرضت للوم أو عتاب من البعض.

القوس: 23 نوفمبر ـ 20 ديسمبر

برج القوس

توقعات برج القوس في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: رغم المعاكسات، تفكر بطريقة بناءة أمام ما يعترض طريقك من عقبات. تتمتع بمنطق قوي وتباشر أمورك المالية بنجاح وقد تكون هناك فرصة لاسترجاع أمر يهمك، فقط اعمل بدقة وحذر يومي الثلاثاء والأربعاء.

الحب: من السبت للإثنين: تؤثر جداً في الجنس الآخر، أما الخميس والجمعة: فالوقت مناسب لتحسن التصرف. عائلياً واجتماعياً، لا تبحث عن المشاكل واحترس لكل كلمة تقولها وتجنب الانفعال كي لا تستنفد طاقتك.

الجدي: 21 ديسمبر ـ 19 يناير

برج الجدي

توقعات برج الجدي في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: الثلاثاء والأربعاء: تعمل بفاعلية وتتمتع بروح مثابرة. تسمح لك الظروف بالصعود، وتنجح في إحراز تقدُّم، فقط من السبت للإثنين: اعمل في صمت ولا تبدد طاقتك فيما لا ينفع، والخميس والجمعة: تحرَّ الدقة.

الحب: «فينوس» بمنزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وتلتقط بذكاء إشارات الحب. تشعر بالرضا، ويقف بجانبك الأصدقاء وتتعامل بلطف مع الجميع، فقط لا تتحدث عن أخبارك من السبت للإثنين، واعتن بأقوالك يومي الخميس والجمعة.

الدلو: 20 يناير ـ 18 فبراير

برج الدلو

توقعات برج الدلو في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: لديك الكثير لتقدمه. تنظم أفكارك وتتخذ قرارات سليمة وتبدو مفعماً بالنشاط والحيوية وتفرض وجهة نظرك، قد تشتد حساسيتك يومي الثلاثاء والأربعاء وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة وتهتم بصحتك ولا تعلن خططك.

الحب: «فينوس» بوضع معاكس وعليك أن تنتبه لعلاقتك، ومع ذلك من السبت للإثنين توسع دائرة معارفك أو تستمتع بوقتك مع الأصحاب، ويومي الخميس والجمعة: تكسب الثقة ويغرقك الأصدقاء والأحباب بكلمات المديح.

الحوت: 19 فبراير ـ 20 مارس

برج الحوت

توقعات برج الحوت في الأسبوع الثاني من مارس 2020

العمل: الثلاثاء والأربعاء: تمدك الأفلاك بيقظة ذهنية وروح مُلهَمة. تبدو مبادراً وتحقق بجهدك نتائج رائعة في كل نشاط تقوم به، فقط لا تهمل صحتك وحافظ على السرية والإتقان من السبت للإثنين والخميس والجمعة.

الحب: «فينوس» بمنزل العلاقات يمنحك كاريزما ويعدك بالتوافق مع من تحب خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء. تملأ الأجواء بالحب وتتسم علاقتك بمن حولك بالصراحة والإخلاص. في أول الأسبوع وآخره تجنب الزهو والفخر بنفسك.

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