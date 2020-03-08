يملن نساء كثيرات الى استخدام العطور على أنواعها، لا سيما عطور الشعر، كونها تمنح المرأة رائحة جذابة تدوم طويلاً وتفوح بقوة كلما مالت برأسها. فإذا كنت من محبات عطور الشعر، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة عطور فاخرة للشعر من أرقى العلامات التجارية العالمية، والتي ستمنحك رائحة شعر تخطف الأنفاس.



يمثل هذا العطر المخصص للشعر من ديور، باقة فواحة من الورود، مع لمسة أخاذة من رائحة المسك الرائعة. فإذا كنت من محبات رائحة الزهور، سيشكل هذا العطر الخيار الأنسب لك، علماً أن رائحته تدوم طوال النهار.



إنه عطر جذاب جداً للشعر من علامة شانيل، يتميز بتركيبته التي تجمع بين نغمات عدة ذات رائحة قوية ومركزة تدوم لست ساعات وأكثر، في مقدمها: الباتشولي، البرتقال، والورد. لقد تم تصميم عطر الشعر هذا بجودة عالية جداً تمنح شعرك رائحة آسرة من دون أن تسبب أي أضرار بالشعر.

تحتوي رائحة هذا العطر المميز على مزيج من التوابل والنغمات الترابية، التي ستمنحك رائحة حالمة تضفي على إطلالتك لمسة في غاية الفخامة والرقي. رائحة هذا العطر التي تدوم أكثر من تسع ساعات متتالية، ستشكل محط إعجاب كثيرين من حولك.

يتميز عطر الشعر هذا برائحته الخفيف والهادئة، التي تلائم كثيراً أجواء النهار، فهي تمثل مزيعاً رائعاً بين الليمون والأزهار الناعمة وخشب الصندل. وعلى رغم رائحته الناعمة، إلا أنها تدوم لساعات طويلة، لتجعل رائحتك فواحة ومميزة طوال الوقت.



إنه عطر زهري كلاسيكي للشعر، يتميز برائحته الخلابة التي ترتكز بشكل أساسي على الزهور الطازجة. وهو عطر ملائم جداً للأيام العادية كما السهرات، حيث يعمل على تعزيز جمال إطلالتك ويجعل رائحتك تفوح طوال أيام النهار، لتلفت الأنظار إليك أينما كنت.

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إنه عطر الشعر الأكثر شعبية بين إصدارات العطور الصادرة عن علامة Byerdo. فهو عطر مميز، خفيف إنما يدوم ساعات طوال. ترتكز رائحته على نغمات البنفسج والنعناع والمسك، والنغمات الزهرية ذات الرائحة الآسرة. وهو متوافر بحجم صغير يخولك وضعه في حقيبة يديك أينما كنت.



علامة فريدريك مال هي مثال للعطور العالمية الفاخرة، بما فيها عطور الشعر. وعطر الشعر هذا ليس استثناءاً. يمزج هذا العطر بين نغمات نجيل الهند والبخور الممزوجة بنغمات أخفّ من الخوخ والورد. تثبت رائحة هذا العطر على شعرك الى أن تقومي بغسله، وهي لن تفارقك طوال اليوم.

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