ما هي احتمالات إصابة الشخص بفيروس كورونا؟ .. "الصحة" العالمية تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ينتشر فيروس كورونا المعروف علمياً باسم "كوفيد 19"، يوماً بعد يوم، حتى أصاب 105 دول حتى الآن، وقتل 3594 شخصاً وأعيا أكثر من 106 آلاف شخص حول العالم.

وفي ظل تفشي الفيروس الجديد، كشفت منظمة الصحة العالمية أن مخاطر الإصابة بالفيروس تتوقف على مكان إقامتك وأين سافرت مؤخراً.

وأضافت في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أن مخاطر العدوى تزداد في المناطق التي يوجد فيها عدد من الأشخاص الذين شُخصت إصابتهم بالمرض، وفي الوقت الحاضر، تتركز 95% من حالات مرض كوفيد-19 في الصين، ويشهد إقليم هوباي معظم هذه الحالات.

وبالنسبة إلى الأشخاص في معظم أنحاء العالم الأخرى، فإن احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 ما زالت قليلة، ولكن من الأهمية بمكان أن يكونوا على وعي بالحالة السائدة في منطقتهم وبجهود التأهب المبذولة فيها.

معلومات مهمة

وذكر الموقع الإلكتروني الذي دشنته وزارة الصحة المصرية، مجموعة من المعلومات المهمة حول الفيروس، للوقاية من المرض:

- لا يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على الفيروس بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية (كالعينين والفم).

- لا يجب إعادة استخدام الكمامات وعدم لمسها من الأمام ويؤدي استخدام قناع التنفس N95 إلي الحماية من الفيروس فقط عند استخدامه بشكل صحيح.

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- مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على الفيروس خلال 30 ثانية بل يجب تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون ثم استخدام المجففات.

- الحيوانات الأليفة بالمنزل قد تنشر الفيروس ويجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة.

- لا يمنع غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي الإصابة بالفيروس.

- تناول الثوم لا يمنع الإصابة بالفيروس.

- المضادات الحيوية غير فعَّالة في الوقاية من الفيروس بل تقضي على الجراثيم فقط.

- كورونا يمكن أن يصيب جميع الفئات العمرية خاصة كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية (مثل الرَبْو، وداء السُكَّريّ، وأمراض القلب).

- لا توجد حتى الآن أدوية محددة للوقاية من الفيروس أو علاجه وإجراء التحاليل والأشعة السينية للصدر هي الاختبارات الأوثق لفيروس كورونا.