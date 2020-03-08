"علشان متصفرش ولا تبوظ".. إليك الطريقة الآمنة لحفظ الملابس الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب فصل الصيف، نبدأ مرحلة تخزين الملابس الشتوية، واسترجاع الملابس الصيفية في الدولاب، لكن ما الطريقة الصحيحة والآمنة التي لا تعرض الملابس المُخزنة للتلف؟

نوضح لكم بعض الطرق الصحيحة لتخزين الملابس الشتوية، وفقا لما ذكر موقع "wiki how".

- يجب أولا غسل وتنظيف الملابس جيدًا، للتخلص من بقايا الطعام ثم تجفيفها جيدًا، وعدم تخزينها متسخة أو بها روائح سيئة.

- تجنب استخدام أكياس النفتلين في تخزين الملابس، حيث إنه يحتوي على مواد غير صحية يمكن أن تضر بجسمك عند ارتداء الملابس مرة أخرى.

- تخزينها في صناديق بلاستيكية، عن طريق وضع الملابس بعد طيها وتنظيفها.

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- الحرص على وضع الملابس الثقيلة، مثل الجينز والبلوزات، أسفل صندوق التخزين، ثم القمصان والجوارب في الأعلى.

- يجب تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية في تخزين الملابس، نظرا لأنها لا تسمح بتنفس ملابسك واصفرارها.

- ينصح بوضع صناديق تخزين الملابس في أماكن جيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس، لأنها تؤدي إلى تغير لون الملابس وظهور العفن بها.

- يمكن تخزين الجواكيت الجلدية، وذلك بتنظيفها وإزالة جميع العناصر من الجيوب، ثم تجفيفها جيدًا، وضعيها في صندوق التخزين.

- من الطرق الآمنة لتخزين الفساتين والجيب، والبدلة عن طريق طيها ووضعها في الأكياس المخصصة بالملابس القطنية.