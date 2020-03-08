إطلالات النجوم: محمد رمضان بالأسود الشفاف.. وروبي متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتألق عدد كبير من النجوم والنجمات على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، ويشارك كل منهم متابعيهم بأجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- روبي

ظهرت روبي مرتدية فستاناً طويل باللون الكشمير، مُزين بتطريزات لامعة، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وأقراط طويلة باللون الفضي، واتخذت من الألوان الترابية مكياجاً لها.

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- جميلة عوض

ظهرت جميلة عوض بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت بأكمام منسدلة، وفتحة ساق من الجانبين، باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة بوت طويل باللون الأسود، وحقيبة كروس عند الخصر باللون الأبيض، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- مريم أوزرلي

ظهرت الفنانة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هويام، إذ ارتدت بدلة باللون الرصاصي اللامع، مُزينة استرس بارز على الكتفين، وكلاتش بنفس اللون، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع للخلف.

- محمد رمضان

ظهر محمد رمضان جاكيت بدلة قطيفة باللون الأسود، وقميص شفاف بنفس اللون، كما اعتمد رمضان على الإكسسوارات بشكل واضح، حيث ارتدى 3 خواتم باليد اليمنى، وساعة باللون الأسود، وحزام جلد بنفس اللون