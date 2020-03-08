"فيديو يقود لضبط المتهم".. رحلة فتاة الإسكندرية في البحث عن مرتكب الفعل الفاضح

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة، كانت النيابة العامة وتحديدًا نيابة المنتزه بالإسكندرية تخطو خطوة جديدة للحد من مظاهر العنف ضد المرأة، بعدما قررت حبس المتهم في واقعة الفعل الفاضح أمام فتاة إسكندرانية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الفاترينة

ترجع تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها الفتاة الثلاثينية "ي. أ"، قبل أيام قليلة، فبينما كان الهدوء يسود أحد شوارع المنتزه في الإسكندرية، حيث يوجد محل مختص بمستحضرات التجميل تمتلكه الفتاة التي وقفت تمارس عملها كما اعتادت يوميًا، لكنها فوجئت بوجود شخص يحوم حول المحل، شعور بالقلق والريبة انتابها تجاه الشخص المجهول، الذي أتى بفعل غير متوقع، إذ أظهر جزءا حساسا من جسده أمام الفتاة الثلاثينية التي أطلقت صرخاتها مستغيثة بمن حولها للإمساك بالمتهم الذي فر هاربًا.

مقطع فيديو

حاولت الفتاة اللحاق به وتسليمه إلى قسم الشرطة، لكنه فر هاربًا، لم تستسلم الفتاة الثلاثينية واستعانت بالمحلات المجاورة التي تمتلك كاميرات مراقبة، للحصول على الفيديو الذي وثق الواقعة، بحسب ما ذكره مصطفى صالح محامي الفتاة، في حديثه لـ"هُن".

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روت الفتاة الثلاثينية تفاصيل ما حدث معها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، مع وضع الفيديو الذي يوثق الواقعة، في محاولة لإيجاد المساعدة في البحث وتحديد هوية الشخص مرتكب الفعل الفاضح، لتأتيها ردود فعل مختلفة ممن حولها، بين من أيدها ووقف بجوارها، وأيضًا الأشخاص الذين انتقدوها وألقوا اللوم عليها.

رحلة البحث

انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط الهجوم عليها من بعض الرواد، الذين عملوا على حذف مقطع الفيديو، دفع الفتاة الثلاثينية للبحث عن حقها القانوني، فذهبت إلى قسم شرطة المنتزه لتحرير محضر بالواقعة، وبدأت تحريات المباحث في البحث وتحديد هوية المتهم.

ضبط المتهم

في أقل من 24 ساعة من تحريات المباحث حول هوية المتهم، تمكنت مباحث قسم شرطة المنتزه ثان من القبض عليه، وتحويله إلى نيابة المنتزه ثان، التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمتي الاعتداء على أنثى والفعل الفاضح في الطريق العام.

العقوبة

ومن جانبه، قال مصطفى صالح محامي المجني عليها، إن التوصيف القانوني لواقعة موكلته جاءت تحت مسمى "الاعتداء على الأنثى والفعل الفاضح" وهو ما يرجح بأن يحصل المتهم على عقوبة الحبس الذي لا يتجاوز العام والغرامة المالية، حيث أن الفعل الذي قام به لم يصل إلى حد هتك العرض.