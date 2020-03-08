9 علامات تدل على نقص النحاس بجسمك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: النحاس من المعادن الأساسية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز قوة وصحة العظام وتحسين وظائف الجهاز العصبي وعملية التمثيل الغذائي بالجسم، وبالتالي فإن نقصه يؤثر على تلك الوظائف الحيوية، ويضر بصحة الجسم. لقراءة المزيد..اضغط هنـــا:

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