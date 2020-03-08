منها "السكر على الصلصة".. 10 حيل يستخدمها الطهاة لجعل الطعام شهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر عالم الطهي أحد أنواع الفنون التي يبتكر فيه العديد، حتى أصبح الطهاة لديهم أسرارهم الخاصة في إعداد أطباق الطعام.

ونوضح لكم بعض الحيل التي يستخدمها الطهاة لجعل الطعام شهيا، يمكنك استخدامها أثناء طهي الطعام بحسب لما جاء في موقع "Brightside".

- يُفضل الطهاة عدم طهي شرائح اللحم المحفوظ في الثلاجة في المقلاة بسرعة، إذ يجب تركه لمدة ساعة أو اثنين قبل الطهي، ليتخلص من رطوبة الثلاجة.

- لاستخلاص النكهات الطبيعية وتعزيز طعم الفلفل الأسود في الطعام، عليك وضعه في المقلاة على نار متوسطة حتى تصبح رائحتها رائعة، وضعيه في الأطعمة أثناء الطهي ليمنح مذاقًا لذيذًا.

- إذا كنتِ ترغبين في طهي السمك على الشواء، احرصي على وضع المايونيز على سطحها برفق، واستخدمي قليل من التوابل على الأسماك للحصول على قشرة مقرمشة.

- يجب عليك قبل البدء في طهي شوربة الخضار، اختيار الخضروات جيدًا ثم ضيفي بعض الماء والمرقة، وبعدها اسكبي الكراميل في الخضروات ليعزز من نكهتها، وبهذه الطريقة سيكون طبق الشوربة رائعًا.

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- يمتلك الطهاة سرًا خاصًا في طهي البصل بشكل صحيح، عن طريق استخدام مقلاة ووضعها على حرارة منخفضة، ثم يضاف الزيت والزبدة، ويُقطع البصل ويضاف إليه الملح، إذ يساعد الملح على التخلص من رائحة البصل الكريهة، والطهي بشكل أسرع، ويضاف كراميل لإضفاء نكهة لذيذة للبصل عند طهي الطعام.

- إذا كنتِ ترغبين في إعداد عجينة مثالية خفيفة ولينة، عليكِ إخراج الزبدة والبيض من الثلاجة في المساء، لكي تصل درجة حرارتهما إلى حرارة الغرفة.

- قبل هرس البطاطس عليك في البداية تجفيفها جيدًا، عن طريق وضعها في مقلاة نظيفة ساخنة، ثم بعد جفافها قومي بهرسها.

-السكر ليس للحلويات فقط، فهو مثل أي نوع من التوابل، حيث يمكن إضافته على صلصلة الطماطم أثناء طهي الطعام ليساعد على تقليل الحموضة في الأطباق، ويجعله شهي.

-السر الخاص وراء إعداد طبق من البيض المقلي، هو باستخدام مقلاة غير قابلة للالتصاق وبعض الزبدة وحرارة منخفضة على النار.

- للحصول على قشرة مقرمشة للخبز، يمكنك وضع كوب من المياه داخل الفرن سيساعد البخار على قرمشته.