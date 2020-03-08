في اليوم العالمي للمرأة.. 5 سيدات غيرن وجه العالم باختراعاتهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسى

في الثامن من مارس كل عام، يحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، وهو اليوم يتركز فيه تشجيع المرأة على العمل والمشاركة، والتأكيد على المساواة بين الجنسين في تطوير المجتمع.

والمرأة على مرّ الزمان، استطاعت أن تشكّل التاريخ ببصمتها المميّزة ونجاحها في شتى المجالات، وإثبات جدارتهن، ومن بين هذا، 5 اختراعات كان الفضل في وجودها للسيدات في العالم، نذكرها لكم وفق ما نشره موقع "thisisinsider".

- جوزفين كوشران

اخترعت جوزفين كوشران آلة غسل الصحون في عام 1887، بهدف مساعدة النساء في غسل الصحون بسرعة أكبر، ودون تحطم الأطباق.

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- أليس باركر

حصلت على براءة اختراع عام 1919 لاختراع أنهى استخدام الحطب والفحم في المنازل للتدفئة، حيث كان نظام التدفئة الذي اخترعته "باركر" قادراً على تنظيم درجة حرارة المبنى من غرفة الى غرفة وهو ما يعرف اليوم بنظام التدفئة المركزي.

- ستيفاني كوليك

اكتشفت ستيفاني كوليك مادة "كيفلر"، التي تعتبر أقوى 5 مرات من مادة الفولاذ، لتقوم بعدها بتصميم السترة الواقية من الرصاص في عام 1966.

- مارجريت نايت

اكتسبت مارجريت براءة اختراع في عن جهاز يجعل قعر الأكياس الورقية مسطحة كما نعرفه اليوم، ما ساهم في انتشار استخدام الأكياس الورقية، في وقت لم يكن فيه الأكياس البلاستيك موجودة، ما جعل اختراعها قفزة في عالم المبيعات.

- ماريون دونوفان

ففي عام 1951 سجلت براءة اختراع الحفاضات غير القابلة للبلل في ولاية "انديانا" بأمريكا، مما أحدث تغيير كبير في حياة كل أم وطفل في هذا العالم، ويعود الفضل في هذا الاختراع إلى أول طفل أنجبته بعد أن تزوجت جيمس دونوفان في عام 1942.