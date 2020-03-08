4 نصائح غذائية مهمة لتقليل فرص الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:
أصدرت منظمة الصحة العالمية دليلا يتضمن نصائح بخصوص بعض السلوكيات التي تسبق أو تزامن تناول الطعام، بما يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وتواصل المنظمة العالمية تقديم إرشادات ونصائح عملية في سبيل تجنب الفيروس، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 3600 شخص وإصابة ما يفوق 100 ألف آخرين بمختلف أنحاء العالم.
ونشرت المنظمة على موقعها الرسمي، دليلا يتضمن نصائح بخصوص العادات الغذائية، وهي:
- استخدام ألواح وسكاكين مختلفة خلال عملية تقطيع اللحوم والخضار.
- غسل اليدين باستمرار خلال مختلف عمليات تحضير الوجبة.
- الحرص على طهو اللحوم بشكل كامل.
- الحيوانات المريضة أو الميتة بسبب فيروسات مختلفة يجب عدم تناولها نهائيا.
يشار إلى أن فيروس كورونا (19-COVID) انتشر في 105 دول حول العالم، وقتل حتى الآن 3594 شخصاً وأصاب أكثر من 106 آلاف شخص حول العالم.
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