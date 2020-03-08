رامي صبري ساخرا في اليوم العالمي للمرأة: لما الراجل يتكلم الست متعندش معاه

نصيحة ساخرة وجهها الفنان رامي صبري، للنساء عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
ونشر "صبري" صورته معلقًا عليها: "بمناسبة ان انهاردة اليوم العالمي للمرأة.. أحب أقولها في اليوم العظيم ده.. لما الراجل يتكلم الست متعندش معاه".
وتفاعل كثير من متابعيه: "خليها تعند انهاردة معلش"، "سي السيد"، "أحلى من القمر والله"، "عايزة اللي كل كلامه آه مش أنا".
ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، الذي يعود تاريخه إلى 1856، حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل تحتها.
وفي 8 مارس 1908، عاد آلاف عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وفي هذه المرة حملن قطعًا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز وورود".
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