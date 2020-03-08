قومي المرأة: نسعى لزيادة نسب مشاركة السيدات في المجالس النيابية

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، إن السيدة المصرية هي صمام الأمان لمجتمعها وبلدها، لافتة إلى جهود المجلس في تمكين المرأة في كل المجالات سواء التمكين السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي، وحتى مناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت عطية، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى" المصرية، أن كل هذه المحاور تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ويجري العمل على كافة محاورها، مشيرة إلى دور المجلس القومي في التمكين السياسي للمرأة بهدف مشاركتها القوية في التعبير عن صوتها، ورأيها، وتختار بحرية ومسؤولية.

وتابعت مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، بأن هناك المزيد من الأدوار المهمة للمجلس القومي من خلال حملة "صوتك لمصر بكرة" التي جرى تنفيذها قبل الاستحقاق الدستوري الأخير، وكان بها العديد من الزيارات من الرائدات الريفيات للسيدات في القرى للتوعية بأهمية المشاركة، من خلال ندوات في 10 مراكز من مراكز المحافظة، وتوعية المرأة بحقوقها ودورها في المشاركة والاختيار.

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ولفتت إلى أن المجلس يدعم المرأة كمرشحة للمشاركة في المجالس النيابية، وأن نسب المشاركة ارتفعت، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشاركة، ونطمع أن تكون نسب المشاركة في المجالس النيابية كبيرة، ولابد من أن تتبوأ السيدات الكثير من المناصب ما دام لديهن الكفاءة والمقدرة.

وأوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، أن الريف بحاجة إلى المزيد من العمل، بعكس المدينة التي يوجد بها المستوى التعليمي والمعيشي أفضل من الريف، ووجود فرص أكبر لوصول المعلومة بسهولة، وأن السيدة في الريف بحاجة إلى مساعدة من خلال حل مشاكلها، وأن الرائدة الريفية تكون من أهل القرية لتكون ملمة بمشاكلها وتحظى بالثقة من أهل قريتها.