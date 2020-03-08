في اليوم العالمي للمرأة.. أحمد حسام ميدو: انتوا ليه مش سالكين؟

مازح أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، السيدات في اليوم العالمي للمرأة. وغرد ميدو: "في اليوم العالمي للمرأة، بقولكوا انتوا ليه مش سالكين؟" يُذكر أنَّ اليوم العالمي للمرأة يحتفل به في يوم 8 مارس من كل عام، وبدأ الاحتفال به للمرة الأوولى عام 1911، في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، ويعود الفضل في هذه الفاعلية إلى الناشطة الألمانية كلارا زيتكين.

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