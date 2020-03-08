فيديو.. ليلى إسكندر: اعتنقت الإسلام عن قناعة بعد قراءة القرآن

"دخلت الإسلام عن قناعة بعدما قرأت القرآن، وليس بسبب زواجي من الممثل السعودي يعقوب الفرحان"، هكذا تحدثت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، عن اعتناقها الاسلام، أثناء حلولها ضيفة على برنامج "سندريلا"، الذي يعرض على شاشة "atv kw".

وقالت ليلى إسكندر: "نعم اعتنقت الإسلام ولكن ديني الإنسانية، وليس من حق أي إنسان أن يتحدث معي في ديني"، قائلة: "صرنا فى عام 2020 ومن العيب الحديث عن الديانات وأن هذا سني وآخر شيعي".

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وعن حياتها الشخصية، قالت ليلى: "ارتبطت سابقا برجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، واستمرت زيجتي 5 أيام فقط، ما اتفقنا وما مشي الحال واطلعنا ببعض ما اتفقنا، ولكن لا يزال صديقا لي حتى الآن، وتعرف على زوجي الجديد الفنان السعودي يعقوب".

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وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، عبر حسابها على إنستجرام، إنجاب مولودها يوسف، من زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وقالت ليلى: "بفضل الله رزق اليوم آل الغامدي وإسكندر الكرام، بمولودهما الجميل يوسف بن يعقوب بن يوسف الغامدي، في تمام الساعة الرابعة عصرا في لبنان، بمستشفى المشرق الفرنسي الخاص، تحت إشراف الدكتور جوزيف إلياس، رئيس قسم الجراحة والقلب وابن عمتي اللي جدًا افتخر به، والدكتورة نادين حداد، وكل الفريق الطبي والاختصاصيين الذين رافقوني أكثر من 12 ساعة، لإتمام الولادة على خير وسلامة"، موجهة الشكر لأصدقائها وأهلها على الدعم والتهنئة.