توجه إلى الحميات.. 4 أعراض تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا

تتزايد حالة القلق والذعر بين الأمهات خوفًا على صحة أطفالهن، بعدما ارتفعت حالات المصابين بفيروس الكورونا المستجد إلى 48 حالة، خاصة أن أعراض الفيروس المستجد تتشابه مع أعراض الإصابة بنزلات البرد.

وفي حوار للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مع الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة "إكسترا نيوز"، خلال جولتها في محافظة الأقصر، أوضحت الأعراض التي يجب أن تنتبهي إليها.

أعراض إذا لاحظتها يجب التوجه إلى الحميات

1- ارتفاع في درجات الحرارة.

2- برد.

3- كحة.

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4- أعراض تنفسية.

وتابعت وزيرة الصحة، بأنه عند ملاحظة هذه الأعراض على طفلك لابد من التوجه سريعًا لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في محافظته لتوقيع الكشف الطبي عليه والاطمئنان على صحته.

وأوضحت "زايد" أن الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا يجري أخذ عينه منه وإرسالها للمعمل المركزي ولو ثبت إيجابيته يجري عزله والتقصي عن المخالطين، ومخالطين المخالطين.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن التقصي عن المخالطين يكون بناء على المعلومات التي يقولها المريض، وقد يخفي المريض معلومات عن من خالطهم أو لا يتذكر، ولذلك على من خالط أي مواطن مصاب بفيروس كورونا إبلاغ وزارة الصحة.

وبحسب وزيرة الصحة فإنّ فيروس كورونا حتى الآن ليس له علاج، ولم تثبت الأبحاث ما إذا كان المتعافي من المرض قد يُصاب به مرة أخرى أم لا.