إليكِ إطلالات عملية مستوحاة من الإعلامية سارة مراد مع تنسيقات حديثة

تبحث جميع الفتيات دومًا عن إطلالات متجددة وعملية مناسبة لعملهن، وكثيرًا ما يعتمدن على إعلاميات السوشيال ميديا ومذيعات التلفزيون، لذا أحببنا أن نساعدكِ على اختيار موديلات جديدة ومختلفة من التنسيقات الحديثة، بوحي الإعلامية والمذيعة السعودية سارة مراد، إليكِ التفاصيل.

موضة البنطلونات الواسعة من سارة مراد

سارة مراد من المذيعات اللاتي لا يتخلَّين عن إطلالات البنطلونات، لذا اخترنا لكِ أجدد إطلالتها بالبنطلونات الواسعة التي نسَّقتها بطرق مختلفة؛ كالبنطال الأبيض مع القميص الأبيض الناعم لمظهر بسيط، أو القميص الأبيض المزيَّن بنقوش مع البليزر الأصفر وبنطال الكاروهات لزيّ أكثر أناقة.

البليزر المنسَّق بلون البنطال

من المعروف عن أزياء العمل التقليدية الظهور ببنطال وبليزر باللون ذاته، والذي يميل غالبًا للأسود أو الألوان المحايدة مع البلوزات الملونة، لذا تأنَّقت سارة ببنطال وبليزر باللون الأسود، مع بلوزة حمراء وحذاء بكعب.

تنسيقات التنانير المختلفة

كما أعجبنا خيارات التنانير من سارة مراد، حيث يُمكن ارتداؤها طوال اليوم بكل بساطة، تزينت سارة بتنورة سوداء واسعة مع قميص بني ناعم، وظهرت بتنورة واسعة بطبعات النمر، مع معطف جلدي أسود وتيشيرت أبيض.

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القميص العملي المزيَّن بألوان

أما القمصان العصرية فهي الأفضل، لا سيّما بالعمل، لذا تألقت سارة بتنورة بليسيه طويلة مع قميص أسود مزين بالأخضر، وفي إطلالة أخرى ارتدت بنطالًا أحمر بحزام للخصر مع قميص عنّابي مزين بالأبيض.

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