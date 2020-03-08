محمد حماقي بملابس أثارت الجدل على مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

أثار الفنان محمد حماقي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملابسه أثناء ظهوره في حلقة أمس السبت في برنامج the voice kids، إذ ارتدى بلوفر ممزق بصيحة Torn clothes باللون الزيتي مع قميص باللون الأبيض، ورباطة عنق بنفس لون البلوفر.

وعلى الرغم من أن الأزياء الممزقة موضة انتشرت بقوة في العالم من عام 2012 إلى الآن، إلا أن بلوفر حماقي أثار حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه المرة الأولي، بل ظهر حماقي قبل ذلك في إحدى حفلاته بقميص بتصميم غريب من أربع ألوان وتصاميم مختلفة، بأنماط طولية وكاروهات، مع بنطلون من الدنيم.