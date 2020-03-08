في يومها العالمي.. المرأة المصرية تعول أسرتها بنسبة 18% وتعيش أكثر من الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

يحتفي العالم، باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن مارس من كل عام، وهو اليوم يتركز فيه تشجيع المرأة على العمل والمشاركة، والتأكيد على المساواة بين الجنسين في تطوير المجتمع.

وبات يوم 8 مارس للاحتفال بالمرأة من كل عام، لأنه الذي عُقد فيه أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في مدينة باريس عام 1945.

الجهاز المركزي للإحصاء المصري، أصدر عددًا من الأرقام التوضيحية، لفاعلية المرأة بالمجتمع وتطور مشاركتها في جميع نواحي الحياة.

المرأة تعيش أكثر من الرجل

- نسبة المواليد للنساء هي 100 أنثى لكل 106.2 ذكر.

- العمر المتوقع أن تعيشه النساء هو 75.5 سنة، مقابل 73 للرجل.

إعالة الأسر

- بلغت نسبة النساء في إعالة الأسر في المجتمع 18.1%، أما في محيط الأسر الفقيرة، فتقع المسؤولية على عاتق المرأة بنسبة 12.6% مقابل 27.1 للذكر.

الزواج والطلاق

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- انخفاض عدد عقود الزواج في العام الماضي، فقد بلغت في 2018، 887315 عقدا، مقابل 879298 عقدًا عام 2019.

- انخفض عدد شهادات الطلاق، مقارنة بعام 2018 حيث بلغ عدد 211554 شهادة عام 2018 مقابل 205387 شهادة عام 2019.

سوق العمل

- مساهمة النساء في العمل وصلت إلى 15.6% من إجمالي قوة العمل في السوق، فيما سجل معدل البطالة للإناث 21.7%.

- نسبة النساء اللاتي تشغلن المهن العلمية 36,4% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 32,5%، أما القائمات بالأعمال الكتابية فبلغت نسبتهن 24,8%، والمشتغلات في الزراعة والصيد 21,9%.

- نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1,6%.

- صنع القرار

- المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، كما حصلت على 90 مقعدا في البرلمان بنسبة 15% من إجمالي المقاعد، وبلغت عدد القاضيات 66 قاضية.

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