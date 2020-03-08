إطلالات باللون الأسود من الموديل منة الله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - تتميز الأزياء السوداء بأنها خيار ملائم لأغلب المناسبات؛ فهي موضة دائمة لا ترتبط بزمن معين على الإطلاق، كما تتميز بقدرتها على إخفاء عيوب الجسم وتناسقها مع القطع الأخرى بمختلف ألوانها، حيث يمكن ارتداء جميع القطع السوداء لأكثر من مرة بطرق أنيقة متعددة، لذا جمعنا لكِ عزيزتي عدة إطلالات باللون الأسود من وحي الموديل المصرية منة الله، إليكِ تفاصيلها.

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تنسيقات كاجوال بسيطة

الموديل منة الله بإطلالة باللون الأسود

من الإطلالات الكاجوال المميزة التي اعتمدتها الموديل منة بنطال واسع طويل مع بلوزة مزينة بمثلث، كما تأنقت بفستان قصير أسود مزين بكتابة.

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أزياء رياضية للنادي

الموديل منة الله بإطلالة باللون الأسود



الملابس الرياضية وأزياء النادي تُشعِرك بالراحة والانطلاق، اختارت منها منة بنطالًا قطنيًا أسود مع معطف فرو أسود، وارتدت أيضًا بنطالًا من القطن المفرغ بقماش شفاف مع معطف رياضي أسود مزين بالأخضر والأبيض.

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إطلالات صيفية بالتنانير

الموديل منة الله بإطلالة باللون الأسود

تعتمد الشابات في فصل الصيف على التنانير المتنوعة، وأطلت منة بعدة تنانير سوداء مناسبة لفصل الصيف، منها تنورة سوداء قصيرة وبلوزة قصيرة من المخمل، وتنورة قصيرة صيفية مزينة بوشاح مع بلوزة سوداء قصيرة، واختارت بلوزة بيضاء مزينة بنقاط سوداء مع تنورة سوداء طويلة ومكشوفة، وجاءت بتنورة قصيرة سوداء وبلوزة رياضية قصيرة.

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الفساتين الصيفية القصيرة

الموديل منة الله بإطلالة باللون الأسود

ولإطلالات الحفلات والخروجات الصيفية البسيطة ظهرت منة بعدة فساتين سوداء قصيرة، منها فستان أسود قصير بأكمام طويلة مزين

بحزام عريض للخصر من الجلد، وأطلت بفستان أسود ضيق قصير بأكمام طويلة مكشوفة، وتزينت بفستان بأكمام طويلة مزين بأزرار مع حذاء بوت أسود، وتألقت بفستان ناعم مزين بأزرار، وآخر يزينه مطاط في المنتصف.

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