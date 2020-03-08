ودّعي فصل الشتاء بهذه الخيارات من فرح الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - تعد الفاشينيستا والممثلة فرح الهادي من أبرز المؤثرات العربيات في خطوط الموضة المتبعة من قِبَل الكثير من الفتيات بمختلف أعمارهن، ولتألقها مؤخرًا بالعديد من الإطلالات المتنوعة المناسبة لفصل الشتاء؛ جمعنا لكِ هذه الخيارات لتساعدك على تنسيق إطلالاتك.



تنسيقات القطع الجلد

أحدث الإطلالات الشتوية من فرح الهادي



اعتمدت الكثير من العلامات التجارية على موضة القطع المصنوعة من الجلد في موضة الشتاء والخريف لهذا العام، ومنها تزينت فرح ببلوزة بنية طويلة مصممة بأزرار وجيوب مع حزام عريض

للخصر باللون الأسود، وبنطال أسود طويل لمظهر أنثوي، وتجملت ببنطال جلد واسع باللون الأسود مع بلوزة سوداء مزينة باللؤلؤ وحزام للخصر لخيار شبابي، وارتدت بنطالَ جينز طويلاً مع معطف أسود وبلوزة بيضاء.

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إطلالات التنورة

أحدث الإطلالات الشتوية من فرح الهادي



تعتبر التنانير المتنوعة من أفضل الخيارات الشبابية التي تعتمد عليها الفتيات، حيث تضيف الكثير من الأناقة والجمال على الإطلالات المتنوعة، ومنها تأنقت فرح بتنورة جينز مع بلوزة بيضاء ومعطف فوشيا وحذاء بوت طويل للوك شبابي، واختارت تنورة بيج مع بلوزة بيضاء ومعطف فوشيا من الفرو لستايل مفعم بالحياة، كما نسقت تنورة بيليسيه زهرية مع بلوڤر زهري لمظهر شبابي مليء بالأنوثة.

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تنسيقات بالبنطال الجينز

أحدث الإطلالات الشتوية من فرح الهادي



من المعروف أن الجينز بمختلف تصاميمه وأشكاله قطعة مميزة بذاتها، حيث لم تغب عن الموضة منذ أن ظهرت، وتعتبر من أبرز القطع المريحة التي يُمكن ارتداؤها لساعات طويلة، فإن كنتِ من محبات الجينز، فإليكِ هذه الخيارات؛ أطلّت فرح ببنطال جينز وبلوزة بيضاء مع معطف بني طويل لخيار عملي، وظهرت ببنطال جينز وبلوزة صفراء من الكاروهات المزينة بالفرو على الأكمام لإطلالة عصرية، وارتدت بنطالًا رماديًا من الجينز مع بلوفر بنفسجي مزين بكشكشة لستايل شبابي.‬‬

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