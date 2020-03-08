أيقونات الموضة في كل العصور من غريس كيلي إلى كيم كارداشيان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - على مر الزمن تعرفنا على العديد من النساء المؤثرات في مختلف المجالات المهنية اللواتي استطعن أن يتركن بصمة كبيرة، ويؤثرن على محيطهن بسبب إبداعاتهن أو أعمالهن الهامة أو كلماتهن المُعبرّة، وفيما مجال الموضة شاهدنا على مر العصور العديد من النساء المؤثرات أيضاً اللواتي استطعن أن يؤثرن على عالم الأزياء ويكن مصدر وحي بالنسبة للكثيرات حول العالم، واليوم سنسلط الضوء على أبرز أيقونات الموضة في كل العصور من غريس كيلي وصولاً إلى كيم كارداشيان.



أودري هيبورن Audrey Hepburn:

أيقونات الموضة



من مواليد عام 1929 ببلجيكا تعتبر النجمة البريطانية أودري هيبورن Audrey Hepburn واحدة من أكثر النساء شهرة في العالم وقد تميزت بملامحها الناعمة وأناقتها الراقية ومازال فيلمها الشهير Breakfast at Tiffany’s يعتبر من الأكثر شهرة ومرجعاً في الموضة إلى اليوم، ولاسيما الفستان الأسود الذي ارتدته في الفيلم والذي كانت من تصميم Hubert de Givenchy.



الليدي غاغا Lady Gaga:

أيقونات الموضة



الليدي غاغا Lady Gaga المولودة في نيويورك عام 1986 اسم غني عن التعريف حيث إنها ومنذ أن دخلت عالم الأضواء لفتت الأنظار إليها بسبب أسلوبها المختلف والجريء، والذي عبرت من خلاله عن شخصيتها بطريقتها الخاصة، والذي اعتبره الكثير أنه مستهجن ومبالغ به، لكن من خلاله وجهة رسالة واضحة، وهي أن على المرء أن يحب نفسه كما هو، ولا يهتم لآراء المجتمع من حوله.

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ميشال ويليامز Michelle Williams:

أيقونات الموضة



من نجمات هوليوود اللامعات ولدت في عام 1980، وقد تميزت بملامحها الجميلة التي تشبه إلى حد بعيد ملامح النجمات في العصر الذهبي في خمسينات القرن الماضي، وهذا ما جعلها لاحقاً تلعب دور الأسطورة مارلين مونرو Marilyn Monroe وقد أدت الدور بنجاح كبير، وعلى مر السنوات رصدنا لها عدداً كبيراً من الإطلالات الرائعة على السجادة الحمراء.



ديانا روس Diana Ross:

أيقونات الموضة



النجمة الأميركية وإحدى أكثر المغنيات شهرة في العالم ديانا روس Diana Ross ولدت عام 1944 واستطاعت أن تثبت نفسها كواحدة من المغنيات الأكثر قوة، وكذلك أغنياتها على مر الزمن حققت أعلى نسب مبيعات حول العالم، وطبعاً أسلوبها في الموضة جعل منها أيقونة في الأناقة ومازالت إلى اليوم تعتبر مصدر وحي بالنسبة لعدد كبير من مصممي الأزياء والنساء حول العالم.



تايلور سويفت Taylor Swift:

أيقونات الموضة



اعتمدت نمط الكاونتري ميوزك وبرعت به حتى أصبحت تايلور سويفت Taylor Swift المولودة في عام 1989 تعتبر اليوم واحدة من أشهر النجمات الشابات في عصرنا، ولم تكن أغانيها وحدها هي سبب شهرتها بل أيضاً أسلوبها المميز في الموضة الذي جمع بين النمط الأنثوي الناعمة والنمط العصري الشبابي.

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غريس كيلي Grace Kelly:

أيقونات الموضة



النجمة السينمائية التي تحوّلت إلى أميرة فيما بعد، دخلت غريس كيلي Grace Kelly المولودة في عام 1929 عالم التمثيل في بداية الخمسينات، وسرعان ما لفتت الأنظار إليها بسبب جمالها الأسطوري وملامحها الأرستقراطية وأيضاً أدائها التمثيلي، ومن بين الناس الذين لفتت نظرهم كان أمير موناكو الذي تزوجها في عام 1956 وجعلها أميرة موناكو، وقد تميزت بإطلالاتها الرائعة والأنيقة في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، والتي جعلت منها إحدى أشهر أيقونات الموضة حتى عصرنا الحالي.





إليزابيت تايلور Elizabeth Taylor:

أيقونات الموضة



من مواليد عام 1932 دخلت إليزابيت تايلور Elizabeth Taylor عالم التمثيل في سن صغيرة جداً كطفلة ممثلة، لكن حين بلغت مرحلة الشباب انتبه العالم إلى جمالها الجذاب وملامحها القوية، وسرعان ما أصبحت إحدى أبرز النجمات في عالم السينما الكلاسيكية الهوليوودية في خمسينات القرن الماضي، كما أنها تعبتر واحدة من أبرز أيقونات الموضة على مر الزمن، وقد تميزت بأسلوبها الجريء وخياراتها الأنثوية المتمردة والجذابة.



ريهانا Rihanna:

أيقونات الموضة



عندما يتعلق الأمر بالموضة فمن الصعب منافسة ريهانا Riahhan حيث إن النجمة المولودة عام 1988 لم تثبت نفسها في مجال الفن كواحدة من أهم المغنيات وأكثرهن شهرة، بل أيضاً أثبتت نفسها في مجال عالم الموضة من خلال الإطلالات المميزة التي اعتمدتها على مر السنوات في مناسبات مختلفة، والتي جعلتها في سن صغيرة أيقونة من أيقونات الموضة، وكذلك فقد أطلقت علامتها الخاصة بالأزياء والتي حملت اسم Fenty والتي سرعان ما أصبحت تصاميمها من الأكثر طلباً حول العالم.

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بيونسيه Beyonce:

أيقونات الموضة



بدايات بيونسيه Beyonce المولودة في عام 1981 في عالم الفن كانت مع فرقة Destiny’s Child لكنها بعد فترة وجيزة أثبتت تميزها وتفردها، ولهذا فقد استقلت عن الفرقة وانطلقت وحيدة مُثبتة نفسها في عالم الفن كواحدة من ألمع النجمات، كما وأنها أثبتت نفسها في عالم الموضة، وقد رصدنا لها عدداً كبيراً من الإطلالات الرائعة والأيقونية على السجادة الحمراء على مر السنوات.



جاكلين كيندي Jackie Kennedy:

أيقونات الموضة



ولدت جاكلين كيندي Jackie Kennedy عام 1929 وقد تزوجت من جون كيندي John Kennedy عام 1953 وأصبحت سيدة أميركا الأولى، وقد لفتت أنظار العالم إليها من خلال جمالها الناعم وإطلالاتها الراقية وأسلوبها في الموضة الذي مازال إلى اليوم يشكل مصدر وحي لكبرى دور الأزياء العالمية ولكثيرات من النساء.





ريتا هايورث Rita Hayworth:

أيقونات الموضة



ريتا هايورث Rita Hayworth ولدت عام 1918 واشتهرت في مجالي التمثيل والرقص كما أنها تميزت بملامحها القوية وجمالها اللافت وإطلالاتها الرائعة الجريئة التي جعلت منها إحدى أبرز أيقونات الموضة في ذلك العصر وصولاً إلى يومنا هذا.

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إيما واتسون Emma Watson:

أيقونات الموضة



النجمة الإنكليزية الشابة إيما واتسون Emma Watson ولدت في عام 1990 وقد نالت شهرة عالمية واسعة بعد مشاركتها في سلسلة أفلام هاري بوتر Harry Potter منذ أن كانت طفلة، ومع تقدمها في السن لاحظ العالم جمالها الأنثوي الناعم وإطلالاتها الراقية التي ميّزتها عن غيرها من باقي نجمات جيلها، وجعلتها من أيقونات الموضة في سن شابة.

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كاثرين هيبورن Katharine Hepburn:

أيقونات الموضة



كاثرين هيبورن Katharine Hepburn ولدت عام 1907 واعتبرت واحدة من أشهر نجمات هوليوود، وإحدى أبرز الممثلات على مدار أكثر من 60 عاماً، كما أنها تميّزت بأسلوبها في الموضة وبإطلالاتها الرائعة التي رصدناها لها في سنوات مجدها والتي استوحت منها الكثيرات من النساء حول العالم ومازلن يفعلن إلى اليوم.



بلايك لايفلي Blake Lively:

أيقونات الموضة



ولدت الممثلة الأمريكية الجميلية بلايك لايفلي Blake Lively عام 1987 وقد نالت شهرة واسعة حول العالم من خلال شخصية Serena Van der Woodsen في مسلسل Gossip Girl، وقد شاهدناها في العمل وخارجه في إطلالات رائعة حملت توقيع كُبرى دور الأزياء العالمية، ولهذا فقد أصبحت تعتبر من أيقونات الموضة الشابات الأكثر شهرة.





مايلي سايرس Miley Cyrus:

أيقونات الموضة



مايلي سايرس Miley Cyrus المولودة عام 1992 دخلت عالم الفن في سن صغيرة جداً من خلال شخصية هانا مونتانا Hannah Montana ومن ثم اتجهت إلى عالم الغناء لتصبح واحدة من أكثر مغنيات البوب الشابات شهرة، وقد اعتمدت أسلوباً جريئاً ومميزاً في الموضة وعلى مر السنوات رصدنا لها العديد من الإطلالات اللافتة في مناسبات مختلفة.

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كيم كارداشيان Kim Kardashian:

أيقونات الموضة



تعبتر كيم كارداشيان Kim Kardashian المولودة في عام 1980 من أكثر النساء شهرة في العام، وقد استطاعت أن تُغيّر الصورة الجمالية للمرأة وتجعلها على شكلها الخاص، كما أنها أسست إمبراطورية في عالمي الجمال والأزياء، وفرضت نفسها في عالم الموضة كواحدة من أكثر النساء أناقة وأيقونة من أيقونات الموضة بالرغم من إطلالاتها الجدلية في الكثير من المناسبات.





مادونا Madonna:

أيقونات الموضة



ولدت النجمة العالمية مادونا Madonna عام 1958 وقد بلغت شهرتها الذروة في ثمانينيات القرن الماضي، واستطاعت على مر السنوات أن تحافظ على تألقها وذلك من خلال تجددها الدائم ومواكبتها للعصر، وذلك هي إلى اليوم تعتبر واحدة من أكثر النجمات شهرة، وإحدى أبرز أيقونات الموضة على الرغم من إطلالاتها الجدلية والمتمردة التي كانت ومازالت تعتمدها في مختلف المناسبات.



تشارليز ثيرون Charlize Theron:

أيقونات الموضة



النجمة الجنوب أفريقية الجميلة تشارليز ثيرون Charlize Theron ولدت في عام 1975 ودخلت عالم التمثيل لسرعان ما تصبح إحدى أكثر نجمات هوليوود شهرة، وقد نالت عدداً كبيراً من الجوائز ومن ضمنها جائزة الأوسكار، كما أنها اعتبرت واحدة من أجمل النجمات، ومن الأكثر أناقة في العالم، وخلال مسيرتها الفنية رصدنا ومازلنا نرصد لها أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء التي تحمل توقيع كبرى دور الأزياء العالمية.





سيلينا غوميز Selena Gomez:

أيقونات الموضة



النجمة اللاتينية الشابة سيلينا غوميز Selena Gomez من مواليد عام 1992 سطع نجمها في عالمي التمثيل والغنائي، كما في عالم الموضة أيضاً، واليوم تعتبر واحدة من أكثر النجمات الشابات شهرة. وإطلالاتها الرسمية والكاجوال التي تعتمدها في مختلف المناسبات تتميز بأناقتها وبالنمط الذي يجمع الأنوثة والعصرية في آن معاً.



ميلا كونيس Mila Kunis:

أيقونات الموضة



ولدت النجمة ذات الأصول الروسية عام 1983 وقد نالت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في مسلسل That 70’s Show وقد لفتت الأنظار إليها بسبب جمالها الغريب وملامحها الجذابة، وكذلك رصدنا لها عدداً كبيراً من الإطلالات الرائعة في مناسبات مختلفة ولاسيما في فساتين السهرة على السجادة الحمراء.



تويغي Twiggy:

أيقونات الموضة



تويغي Twiggy اسم غني عن التعريف في عالم الموضة، ولدت في عام 1949 وفي سبعينيات القرن الماضي كانت واحدة من أكثر عارضات الأزياء شهرة في بريطانيا وفي العالم، وقد أصبح شكلها ولاسيما رموشها الطويلة ونمط لباسها مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من الشابات، وإلى اليوم هي تعتبر من أبرز أيقونات الموضة.



مارلين مونرو Marilyn Monroe:

أيقونات الموضة



ربما لا يوجد شخص كبير أو صغير في العالم لا يعرف أيقونة الموضة والجمال مارلين مونرو Marilyn Monroe التي ولدت في عام 1926 وعاشت حياة قصيرة وشاقة لكنها استطاعت أن تجعل من نفسها أسطورة في عالم الجمال، وأيقونة من أيقونات الموضة تستلهم منها النساء وكبرى العلامات التجارية والدور العالمية حتى يومنا هذا.



تعرّفي على أبرز أيقونات الموضة في كل العصور من غريس كيلي إلى كيم كارداشيان، واللواتي استطعن أن يتركن بصمة واضحة في العديد من مجالات الحياة، ولاسيما عالم الموضة والأزياء.