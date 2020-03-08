فساتين سهرة للمحجبات موضة 2020 من وحي الفاشينيستا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - تألقت أشهر الفاشينيستا المحجبات بفساتين سهرة رائعة، اتسمت بالقصات الفخمة والمحتشمة، ندعوكِ لمشاهدتها قبل اتخاذ القرار بشأن إطلالتكِ التي تتحضرين بها؛ لحضور مناسبات ربيع 2020.
إليكِ أحدث موديلات فساتين سهرة للمحجبات، ونصائح لاختيار الموديل بحسب شكل الجسم.
فساتين سهرة للمحجبات القصيرات
تعتبر الفساتين المصممة بخصر عالٍ High Waist dresses من أبرز صيحات 2020، اختاري فستانًا بتنورة واسعة منسدلة في نعومة على القامة؛ لتمنحي طولكِ مدى أكبر، ولتخفي عيوب جسمك، نسقي الفستان الأحمر مع طرحة شيفون بإحدى نغمات البيج، ويُفضل أن يكون الحذاء من اللون نفسه.
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فساتين سهرة للمحجبات صاحبات القوام الكمثري
تنوعت موديلات فساتين السهرة المنفوشة المصممة بقصات محتشمة، وتسابقت الفاشينيستا المحجبات في اعتماد تصاميم شديدة الفخامة، تمسكي بهذا الموديل في حال كنتِ تمتلكين قوامًا على شكل الكمثرى Pear shape لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة، أيضًا احرصي على اختيار موديلات مزينة بتطريز حول منطقة الأكتاف والصدر؛ لتزيدي من عرض القسم العلوي النحيف من قامتك.
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فساتين سهرة للمحجبات صاحبات القوام التفاحة
سادت هذا الموسم صيحة فساتين السهرة الخالية من أي تطريز أو طبعات، نرشح هذه التصميمات الناعمة لصاحبات القوام على شكل التفاحة Apple Shape لتساعدهن على تنحيف الجزء العلوي الممتلئ من قامتهن، الميزة الأساسية في هذه الموديلات أنها تمكّن من ترتديها من اعتماد إكسسوارات مطرزة ومرصعة.
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فساتين سهرة للمحجبات تخفي البطن البارز
برزت هذا الموسم موضة فساتين السهرة المؤلفة من طبقات ومميزة بالخصر العالي، جربي اعتماد فستان بهذا الستايل؛ لتخفي منطقة البطن البارز، ويُفضل أن يكون باللون الأسود؛ لتحصلي على قامة ممشوقة ورشيقة.
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