كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - خولة المراغي واحدة من مدونات الموضة اللاتي لا يتخلينّ عن موديلات العبايات، وتعتمد على الكثير من الألوان والتصاميم الشبابية التي تمنحها مظهر متجدد دائمًا، يعكس أسلوبها الراقي وروحها المرحة، ولهذا اخترنا لكِ مجموعة من أبرز موديلات عبايات شبابية بأسلوب خولة المراغي، لتختاري ما يناسبكِ.



العبايه بألوان الباستيل لاطلالة ربيعية جذابة

العبايه بألوان الباستيل لاطلالة ربيعية جذابة





بأجدد اطلالتها اعتمدت خولة المراغي على العبايه بألوان الباستيل للون الأخضر الباهت، نسقتها بطريقة كلاسيكية مع قطعة ثانية باللون الأصفر الباهت، والكعب العلاي الفضي، وكلتش جلد باللون النحاسي، وأكملت اللوك بالحجاب الخاص بالعبايه.

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العبايه السوداء المفتوحة وتنسيق مريح

العبايه السوداء المفتوحة وتنسيق مريح





لفتنا هذا اللوك الذي اعتمدت فيه خولة المراغي على العبايه السوداء المفتوحة، والذي نسقت معه جلابية باللون البيبي لاطلالة مرحة وعملية بالوقت نفسه، نسقت معهما الحذاء الشفاف، وكلتش بيج صغير الحجم، حتى لا تبدو متكلفة كثيرًا.

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العبايه السوداء مع الفستان المكشكش بدرجات الأزرق الكلاسيكي

العبايه السوداء مع الفستان المكشكش بدرجات الأزرق الكلاسيكي





كذلك أعجبنا هذا الموديل للعبايه السوداء، والذي نسقت معه موديل للفستان العبايه المكشكش من الجزء السفلي، جاء من خامة الستان الناعمة، وباللون الأزرق الكلاسيكي.

وهذا التنسيق قد يلهمكِ أفكار كثيرة تعتمديها مع العبايه السوداء المفتوحة، خاصة أن الأزرق الكلاسيكي من الدرجات الدارجة بقوة هذا الموسم.

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العبايه المخملية المنسدلة لأوقات السفر

العبايه المخملية المنسدلة لأوقات السفر



أما هذا التصميم للعبايه باللون الأرجواني الفاتح، فقد اختارتها خولة المراغي لتكون عنوان اطلالتها أثناء السفر، مع خامة العبايه المريحة مع اللمسة القطنية، التي تناسب السفر الطويل، ونسقت معها لفة حجاب شيفون للون الأرجواني الداكن، لاطلالة أكثر انسجام.

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