جاكيتات طويلة للمحجبات بأسلوب الفاشينيستا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - موضة الجاكيتات الطويلة بالنسبة للصبيّة المحجبة لا يمكن التخلي عنها، بل يمكن أن تمتلك الفتاة أكثر من قطعة عصرية للجاكيتات الطويلة، بالوان مختلفة، وتصاميم تناسبها.
وقد اخترنا لكِ مجموعة جاكيتات طويلة للمحجبات من وحي الفاشينيستا المحجبات، نسقيها حسب ذوقكِ.
الجاكيت الأبيض الثلجي من وحي سمر البارشا
تلك الدرجة للون الأبيض الثلجي غاية في الأناقة، ويناسب الكثير من القطع لديكِ، لاسيما إن كنتِ تبحثين عن إطلالة مخملية، مثلما ارتدته سمر البارشا مع الفستان الصوف الأوف وايت، والبوت الأبيض، وزينت اللوك بحزام الخصر الذهبي.
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الجاكيت الجلد من خولة بوديمشلي
أبسط التصاميم التي يمكنكِ اختيارها من موضة الجاكيتات الطويلة، هو الجاكيت الجلد، كهذا الموديل من خولة بوديمشلي، مناسب لإطلالتكِ الكاجوال، وذوقكِ الجريء، اعتمديه بيوم طويل ستحتاجين فين لستايل عملي وجذاب، ونسقيه مع الجينز الواسع عالي الخصر، للمسة كاجوال.
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الجاكيت الطويل من حبيبة دو سيلفا
أما حبيبة دو سيلفا فقد اختارت الجاكيت الطويل باللون الرمادي البيج، مناسب للصبايا المملتئات، مع حزام الخصر ليبرز رشاقتكِ أكثر، نسقته مع بوت أبيض طويل.
هذا الستايل من الجاكيتات الطويلة يناسب أيضًا مناسباتكِ السريعة، التي تحتارين فيها أي قطعة سترتدين، ليكون هو عنوان إطلالتكِ الأنيقة والعملية بالوقت نفسه.
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الجاكيت مع الجيوب المطرزة بأسلوب فاطمة حسام
لفتنا هذا اللوك للجاكيت الطويل الواسع للبدلة، مع اللون الأرجواني الذي منحها لمسة أنثوية، بالإضافة إلى الجيوب المطرزة بلمسة من الخرز الفضي، لاطلالة تجمع بين النمط الكلاسيكي والعصري.
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