موضة الروج الأحمر 2020 من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - إذا كان هناك من قاسم مشترك بين النساء في جميع أنحاء العالم، فهو أحمر الشفاه الأحمر، الذي يمتلك سحراً لا يقاوم يجعل المرأة مثيرة ولافتة في كل الأوقات، كما لا يمكن الاستغناء عنه في كثير من الأوقات. إلا أن تدرجات الروج الأحمر كثيرة لتتناغم مع مختلف ألوان البشرة، الداكنة والفاتحة. ولاختيار أفضل روج أحمر، نرصد لك موضة أحمر الشفاه الأحمر 2020 بتدرجاته وأنواعه المختلفة، المستوحاة من نجمات هوليوود.



الروج الأحمر الكرزي

الروج الأحمر الكرزي



الروج الأحمر الكرزي هو من أبرز ألوان الروج الأحمر لعام 2020، فهو جذاب جداً ويمنح المرأة إطلالة جريئة ومميزة، كما أنه يناسب ألوان البشرة كافة، خصوصاً البشرة السمراء. اعتمديه على طريقة النجمة زوي كرافيتز zoe kravitz، واعتمدي الى جانبه مكياج عيون بسيط جداً يعتمد على الماسكرا فقط. ننصحك بتجربة أحمر الشفاه من إيف سان لوران Yves Saint Laurent Tatouage Couture Liquid Matte Stain.

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الروج الأحمر الكلاسيكي

الروج الأحمر الكلاسيكي



يتناغم الروج الأحمر الكلاسيكي مع جميع ألوان البشرة، لا سيما بتدرجاتها الفاتحة، وهو موضة رائجة جداً لعام 2020. فلا تترددي في اعتماده على طريقة النجمة غريتا جرويج Greta Gerwig، الى جانب البلاش الوردي وطبقات عدة من الماسكرا. ننصحك بتجربة أحمر الشفاه من ديور Dior's Rouge Dior 999 Lipstick.



الروج الأحمر البرتقالي

الروج الأحمر البرتقالي



إذا كنت ترغبين في إطلالة جريئة ومميزة، فلا تترددي في اعتماد أحمر الشفاه البرتقالي، الذي يعد خياراً رائعاً للسهرات والمناسبات، فهو بديل رائع للروج الأحمر الكلاسيكي. اعتمديه بأسلوب النجمة جوجو مباثا راو Gugu Mbatha-Raw ، الى جانب الأيلاينر الناعم والرموش الكثيفة والبشرة الموحدة. ننصحك بتجرية أحمر الشفاه المات من أرماني Armani Beauty Rouge D'Armani Matte Lipstick.

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الروج الأحمر الداكن

الروج الأحمر الداكن



إن الروج الأحمر الداكن الذي اعتمدته النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في إحدى إطلالاتها، هو في الواقع مزيج رائع بين Permagel Ultra Lip Pencil وMatteTrance Lipsticks، فهما يوفران لك لون شفاه مركزاً ويجعلان شفاهك ممتلئة وأكثر بروزاً.



الروج الأحمر القرمزي

الروج الأحمر القرمزي



إن كنت ترغبين في إطلالة ساطعة تلفت الأنظار إليك، فلا تترددي في اعتماد موضة أحمر الشفاه الأحمر القرمزي، فهذا الروج الجريء مثالي مع فستان أسود أو فستان باللونين الأبيض والأسود. اعتمديه على طريقة النجمة سواريز رونان Saoirse Ronan، الى جانب مكياج العيون الخفيف الفاتح. ننصحك بتجربة أحمر الشفاه من شانيل Chanel Rouge Allure in Rouge Spectacular 837 وChanel Rouge Coco Gloss in 814.

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