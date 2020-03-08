6 خطوات قبل وضع المكياج.. لا تتجاهليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - المكياج الجميل والنظيف يأتي من بعد العناية بالبشرة، بغض النظر عن نوعه: مكياج ناعم، مكياج قوي، مكياج خليجي، أو مكياج لبناني. وغالبًا ما ننسى أن "المظهر المثالي" يحتاج أيضًا إلى إعداد وجهنا للمكياج بالطريقة الصحيحة. وهنا نقصد الحصول على نتائج لجلد خالٍ من العيوب، وعظام خد محّددة، وعينين مشرقتين، وشفتين رطبتين. فيما يلي 6 خطوات سهلة لإعداد وتجهيز وجهك للمكياج، والتي ستخدمك للحصول على مظهر يومي لائق وللمناسبات الخاصة أيضاً:

خطوات قبل وضع المكياج: تنظيف الوجه

غسل الوجه



اغسلي وجهك بالماء الفاتر. استخدمي منظفًا ناعمًا ومعتدلًا؛ لمساعدتك على تفتيح لون بشرتك. هذا سيساعد على جعل بشرتك أكثر سلاسة. وهنا لا بدّ من التركيز على اختيار المطهّر المناسب كخطوة أولى نحو إعداد وجهك للمكياج. إذا كانت بشرتكِ حساسة، فتأكدي من الابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على حمض الجليكوليك؛ لأنّها قد تسبب الاحمرار والتهيج. ابحثي عن منظّف لطيف بما يكفي.

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خطوات قبل وضع المكياج: تقشير الوجه

تقشير الوجه



التقشير ضروري للتخلّص من خلايا الجلد الميتة. والتقشير أيضاً يعني الكشف عن بشرة ناعمة جديدة تحتها. ابحثي عن مقشّر يومي لطيف مع حبيبات صغيرة دائرية الشكل. قد تكون المكوّنات الخشنة ضارة؛ لأنّها يمكن أن تخدش بشرتك وتجعلها جافة جدًا. اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر؛ حتى لا يظهر مكياجك سميكاً عند وضعه، وطبعاً لا تنسي تقشير رقبتك.

خطوات قبل وضع المكياج: التونر/ السيروم

استخدام التونر



بمجرد تقشير بشرتك جيدًا، استخدمي التونر/ السيروم، وانتظري لبضع ثوانٍ حتى يجف. التونر مفيد لصاحبات البشرة الدهنية، بينما يعمل السيروم بشكل رائع لمن يتمتعن ببشرة جافة؛ لأنه يرطب الوجه.

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خطوات قبل وضع المكياج: كريم العيون

كريم العيون

هل كنتِ تعتقدين أنّ هذه الخطوة غير مهمة؟ إذن، عليكِ التفكير مرتين؛ لأنّ هذه الخطوة تأتي حتى قبل مرطبك، وهي تشبه إلى حد كبير التونر/ السيروم. من المتوقع أن يكون كريم العين خفيفًا، ويساعد على ترطيب لون البشرة حول عينيك. هنا، نحذركِ بأنّ المنطقة المحيطة ببشرتك هشة ورقيقة، لذا تأكدي من وضع كريم العين بشكل صحيح؛ حتى لا يتغير لون البشرة.

خطوات قبل وضع المكياج: المرطّب

وضع المرطّب



هذه الخطوة غير قابلة للإهمال- سواءً كانت بشرتك دهنية أو جافة. قبل تطبيق المكياج، لا بدّ من وضع مرطّب خفيف. تأكدي من استخدام مرطب يناسب لون بشرتك، ويوفر ترطيبًا طوال اليوم. طريقة واحدة لتطبيقه هي ضغط المرطب على بشرتك بدلاً من فركه، وهذا سيسمح له بالتسرّب بشكل صحيح إلى جلدك، وتنشيط خلايا بشرتك.

خطوات قبل وضع المكياج: البرايمر

البرايمر



يعمل البرايمر كحاجز واقٍ يحفظ المرطب وزيت البشرة من الاختلاط بالمكياج. البرايمر يضع الأساس لتطبيق مكياج بطريقة لا تشوبها شائبة، وهو يعمل أيضًا كحاجز لملء أي خطوط في بشرتك؛ حتى لا يتجمّع المكياج.