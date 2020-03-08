أفضل أنواع المناكير... مثالية لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - إذا كنت لا تحبين أن تقصدي صالونات التجميل لتزيين أظافرك، إنما تستغرقين وقتاً طويلاً لاختيار ألوان وأنواع المناكير ذات الجودة العالية والملائمة للون بشرتك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أفضل أنواع المناكير التي تعد مثالية لكل الأوقات، فاختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير الأحمر الساطع من O.P.I

المناكير الأحمر الساطع من O.P.I



لا يوجد أجمل من طلاء الأظافر الأحمر، فهو مثالي لكل الأوقات، لكن العثور على درجات اللون الأحمر الصحيحة قد يشكل تحدياً للمرأة في بعض الأحيان. لذلك، لا تترددي في تجربة OPI Infinite Shine Long-Wear Nail Polish in Big Red Apple، فهو يتميز بلونه الأحمر اللامع والساطع وتركيبته التي تدوم طويلاً.

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مناكير جل من Deborah Lippmann

مناكير جل من Deborah Lippmann



يجمع هذا المناكير بين طلاء الأظافر الجل وشكل الأظافر الطبيعية وقوة أظافر الأكريليك، لذلك هو خيار مثالي لصاحبات الأظافر الضعيفة والهشة المعرضة للتكسر بشكل كبير، بعيداً عن أي آثار جانبية قاسية، وذلك بفضل المكونات المرطبة والمقوية للأظافر التي يشتمل عليها، مثل البيوتين وزهرة الربيع ومستخلص الشاي الأخضر. إضافة الى أنه يتوافر بألوان عدة تناسب الأوقات كافة.



المناكير الأصفر من شانيل

المناكير الأصفر من شانيل



تستحق ألوان المناكير الصادرة من علامة شانيل التجربة، كونها مصمّمة لتمنحك أظافر مبهرة وذات مظهر في منتهى الأناقة والجمال. فإلى جانب العبوة الأنيقة والألوان الزاهية، تحتوي في تركيبتها على الكيمياء الحيوية والسيراميد، التي تساعد في إبقاء الأظافر ناعمة وقوية وصحية. ننصحك في اختيار المناكير الأصفر الزاهي من شانيل الذي سيجعل يديك وأظافرك مضيئة ومشرقة.

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أفضل مناكير مرطب للأظافر من Sally Hansen

أفضل مناكير مرطب للأظافر من Sally Hansen



تصيب غالبية أنواع المناكير الأظافر بالجفاف وتلحق بها الضرر، إلا أن جميع ألوان طلاء الأظافر من علامة Sally Hansen تساعد في ترطيب الأظافر بفضل احتوائها على زيت الأركان المرطب، إضافة الى أنها تجف في وقت سريع وتوفر للأظافر تغطية مثالية تدوم طويلاً، فضلاً عن أنها تصل الى 38 لوناً لتناسب جميع ألوان البشرة وكافة الأوقات.



المناكير اللؤلؤي من Nails Inc

المناكير اللؤلؤي من Nails Inc



يمنح هذا المناكير اللؤلؤي من Nails Inc أظافرك توهجاً رائعاً وإشراقة طبيعية. والى جانب ذلك، يساهم في تفيتح الأظافر الباهتة وتقوية الأظافر الضعيفة، بفضل اشتماله على الزنك والألديهيد، والكالسيوم الذي يساعد في إنتاج الكيراتين في الأظافر، فتصبح أكثر سمكاً وقوةً.

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