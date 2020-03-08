فوائد مذهلة لأكياس الشاي لجمال بشرتك وشعرك

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - الشاي من المشروبات التي تتواجد بكل منزل، مهما اختلفت الثقافات، يظل الشاي هو المشروب الأشهر على الإطلاق، كما يمكنكِ استخدامه بطرق أخرى للحفاظ على نضارة بشرتكِ، خاصة أنه يحتوي على مضادات أكسدة، ومادة البوليفونيول التي تساعد محاربة التجاعيد، وتقاوم علامات تقدم سن البشرة.
لهذا إليكِ استخدامات وفوائد للشاي سواء كان الأحمر أوالأخضر للحفاظ على جمالكِ.
أكياس الشاي تساعدك على تخفيف الانتفاخ تحت العينين
يساعد محتوى الكافيين في الشاي على تقليص أوعية الدم تحت الجلد والتخفيف من الهالات السوداء حول العين. كما يمكن أن يساعد على تقليل الانتفاخ. كل ما عليك القيام به هو وضع كيسين من الشاي على عينيك لمدة خمس إلى عشر دقائق.
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التخلص من الرؤوس السوداء
لاترمي أكياس الشاي بعد استخدامها، إذ يمكنك فركها على وجهك واستخدامها كغسول طبيعي تفركين به بشرتك لإزالة الرؤوس السوداء.
التخلص من الكلف وبقع الشمس
حمض التانيك الموجود في الشاي يساعد بشرتك على التخلص من حروق وبقع الشمس. استخدميه عن طريق تحضير الشاي المغلي ثم تركه ليبرد تمامًا، ثم اغمسي منشفة في الشاي وضعيها على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 30 دقيقة.
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تنظيف الوجه بالشاي
يجعل الوجه أقل دهنية ويساعد في الحفاظ على نظافته. امسحي كيس شاي على وجهك ثم جففيه بعد ذلك بمنشفة نظيفة، كذلك يمكنكِ اعتماده مع مقشركِ الطبيعي.
الحفاظ على لمعان الشعر
الشاي الأسود يجعل الشعر نظيفًا ولامعًا. أعدّي بعض الشاي الأسود واتركي الخليط يبرد، ورشّيه في شعرك حتى ينظف فروة رأسك، مما يجعل شعرك يبدو لامعًا.
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