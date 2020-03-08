فوائد زيت الحبة السوداء للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً - الزيوت الأساسية، زيوت الوجه، زيوت التطهير، وغيرها الكثير من الزيوت موجودة في روتيننا الجمالي، ولكن هناك على وجه الخصوص زيوت لم نكن نعرفها حتى منذ بعض الوقت، وهو زيت الحبة السوداء للشعر الذي يساعد في نمو الشعر، وعلاج فروة الرأس. ووفقًا لمزايا صحة الزيت، يتمتّع زيت الحبة السوداء بفوائد طبية قوية عند استخدامه كجزء من روتين الجمال. يتكوّن هذا الزيت شديد التركيز من بذور صغيرة سوداء اللون تسمى عادة "الكمون الأسود" ولكن تسمى علمياً حبة البركة.

لماذا يجب استخدام زيت الحبة السوداء في الشعر؟

لزيت الحبة السوداء فوائد كثيرة

يُطلق على زيت الحبة السوداء اسم الكمون الأسود، وهو يعيد نمو الشعر بشكل طبيعي في المناطق التي تعاني من تساقط الشعر، بفضل تركيزه العالي على الثيموكوينون، ومضادات الهيستامين القوية. غالبًا ما يتم وصف مضادات الهيستامين لمرضى داء الثعلبة للمساعدة في إعادة نمو الشعر، وهو في الواقع زيت أساسي. هذا يعني أنه ليس كثيفًا مثل زيت الزيتون أو جوز الهند، لكن له فوائد علاجية. وهذا يعني أيضًا أن زيت الحبة السوداء النقي وغير المكرر بنسبة 100 في المائة يجب تخفيفه مع زيت آخر (مثل جوز الهند أو الزيتون)، لأنه قويّ للغاية لوحده . وعند تخفيفه، يمكن استخدامه مباشرة على فروة الرأس لتقليل الالتهاب، وتحفيز نمو الشعر وتقليل الحساسية. في حال كنت لا تعانين من أيّة حالة ثعلبة، او تساقط شعر، فإنّ زيت الحبة السوداء يساعد على جعل الشعر صحيًا وناعماً ومرطباً ولامعًا.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية لعلاج تقصّف الشعر

خلطات زيت الحبة السوداء

نوعان من خلطات الحبة السوداء

هناك نوعان من الخلطات اليدوية التي يمكن صنعها بسهولة في المنزل:

• الخلطة الأولى:

المكوّنات:

1 ملعقة كبيرة زيت بذرة سوداء

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

الطريقة :

امزجي أجزاء متساوية من زيت الحبة السوداء وزيت جوز الهند في وعاء. (يمكنك أن تستخدمي زيت الزيتون إذا كنتِ ترغبين في ذلك). قبل الاستحمام، افركي الزيت على فروة رأسك بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق المطلوبة. أتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك كما تفعلين عادةً. ستلاحظين أنّ أطراف الشعر سوف تصبح أكثر نعومة وألمع ومرطبة على الفور.

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• الخلطة الثانية

المكوّنات:

حفنة من بذور الكمون الأسود

5 أكواب ماء

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

إملئي وعاء مع خمسة أكواب من الماء وأضيفي حفنة من بذور الكمون الأسود. يُغلى المزيج لمدة عشر دقائق، ثم تُرفع عنه الحرارة ويُبرّد لمدة خمس دقائق. صفّي البذور من الخليط واسكبي كوبًا واحدًا من الماء المملوء في وعاء. (يمكن تخزين الباقي في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين). تُضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتُمزج. ثم اسكبيه على فروة رأسكِ، وقومي بتدليكها لتحفيز تدفق الدم. إنقعي شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسله. كرري الخلطة مرتين في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.