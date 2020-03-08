فيديو.. ساندي: اكتشفت هنا الزاهد ومفكرتش تهنيني على ألبومي الجديد

حلت الفنانة ساندي، ضيفة على برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، للحديث عن ألبومها الجديد، وأشارت ساندي خلال استضافتها إلى أنها دعمت عددًا من زملائها ووقفت بجانبهم ولكنها لم تتلق التهنئة من أي منهم.

وصرحت ساندي خلال الحلقة بأنها صاحبة الفضل في اكتشاف الفنانة هنا الزاهد، ودخولها مجال التمثيل، والتي تنبأت لها بمستقبل جيد، خاصة أنها تشبه الفنانة رغدة، وفي المقابل تبرأت من فيلمها الأول الذي شاركت في بطولته مع ساندي، وهو فيلم "خطة جيمي"، بسبب أن ‏شكلها فيه لا يعجبها، إلا أن ساندي ترى أن شكل "هنا" دائماً جميل، مشيرة إلى أنهما كانتا تتحدثان حتى وقت قريب عن صدور الألبوم، ‏لكنها لم تفكر أن تهنئها. ‏

وطرحت ساندي مؤخراً أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يحمل اسم "اتنين في واحدة"، ويضم 8 أغان.