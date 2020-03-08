بمقطع فيديو ثلاثي الأبعاد.. جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتفل محرك البحث "جوجل" باليوم العالمي للمرأة، من خلال وضع مقطع فيديو مدته 55 ثانية على صفحته الرئيسية، مستعرضا نماذج للسيدات الملهمات من حول العالم.

وجرى تصميم الفيديو من خلال مجموعة متنوعة من الفنانين حول العالم، ويضم الفيديو مجموعة من رسوم الماندالا الورقية ثلاثية الأبعاد، التي رسمها فنانان من مدينتي أوسلو ولندن، وهما جولي ويلكنسون وجويان هورسكروف، والرسوم المتحركة لرسامي الرسوم المتحركة الموجودين في زيورخ Marion Willam & Daphne Abderhalden من DRASTIK.

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ويحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، الذي يعود تاريخه إلى 1856، حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل تحتها.

وفي 8 مارس 1908، عاد آلاف عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وفي هذه المرة حملن قطعًا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز وورود".