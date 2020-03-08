فيديو.. قصة حب عماد متعب ويارا نعوم.. بدأت من إعلان تلفزيوني

"أنا بخير الحمد لله"، هكذا طمأن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، متابعيه عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية انتقل على إثرها للمستشفى، بعد تعرضه لهبوط أثناء خوضه مباراة كرة قدم خماسية ودية، ما جعله يتصدر محركات البحث "جوجل".

ويُقدم "هُن" قصة حب عماد متعب، وزوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، خلال السطور التالية.

تعد قصة حب الثنائي من أشهر قصص الحب داخل الوسط الكروي، فبدأ التعارف أثناء تصوير إعلان تليفزيوني للاعب بصحبة زميله محمد بركات، وإلى هنا انتهت القصة.

لم يلتق الطرفان لمدة عام بعد هذا الإعلان، لتعاود يارا مهاتفة متعب للاشتراك في زيارة لمستشفى السرطان، ومن هنا بدأت العلاقة العاطفية.

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"لم أكن أعرف أن متعب أحد النجوم الكبار في مصر، ولم أدرك ذلك إلا حينما توطدت العلاقة بيننا"، هكذا وصفت يارا علاقتها في بادئ الأمر بلاعب الكرة، خلال استضافتها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، فيما وصف متعب نظرة أسرته ليارا قائلا: "كانوا يعتبرونها مثل أي شخص آخر فلم يشاهدوا سوى صورها في مسابقة ملكات الجمال، وعندما تعاملوا معها على المستوى الشخصي وجدوها إنسانة مختلفة تماماً"، فيما قالت يارا عن عائلة متعب: "لم أشعر أنهم متحفظون، والدة متعب تتعامل معي على طبيعتها تماما".

وفي 2 ديسمبر 2011، تزوج متعب من يارا وكان حفل الزفاف أُقيم في أحد فنادق القاهرة، وكان أشبه بحفلات الزفاف التي تحكي عنها الكتب، وتألقت يارا كالعادة بفستان رائع صممه المصمم اللبناني العالمي إيلى صعب، وصفف لها شعرها مُصفف الشعر اللبناني الشهير جو رعد.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال متعب إن زواج لاعب كرة قدم من ملكة جمال دائمًا ما يفشل ولكنهما كسرا هذه القاعدة، كما أكد أن الزواج حقق له استقرارًا كبيرًا، ولا ينسى متعب أبدًا تقبيل دبلة يارا بعد إحرازه لأي هدف سواء مع الأهلي أو المنتخب المصري.