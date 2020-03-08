فيديو.. اختل توازنها على المسرح.. مغنية روسية تغني بقدم مكسورة

تعرضت المغنية الروسية أنستاسيا فيشنيوفسكايا، لموقف محرج أثناء غنائها على المسرح في حفل استقبال المحافظ، إذ تعرضت لكسر في القدم بعدما سقطت عن المسرح.

وبحسب "سبوتينك"، فإن الحادث وقع حينما اقتربت الفنانة من حافة المسرح، ولم تتمكن من الحفاظ على توازنها وسقطت على الأوركسترا.

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وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط المغنية على مسافة أمتار، ورغم كسر قدمها لكنها ظلت تغني على المسرح.

وبعد انتهاء الحفل الغنائي جرى نقل "فيشنيوفسكايا" إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبالفعل خضعت لعملية جراحية يوم أمس السبت.