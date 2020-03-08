مصممات أزياء سعوديات...استطعن تأسيس علاماتهن الخاصة والوصول للعالمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تشق النساء السعوديات طريقهن في مختلف مجالات الحياة، وتمكّن بعضهن من حجز أماكن لهن في ساحات الموضة، حيث قدمن تصاميم تجمع ما بين العصرية وتفاصيل الثقافة السعودية؛ ما جعل السعودية تظهر على الساحة العالمية في مجال تصميم الأزياء.

كما شاركت مصممات سعوديات في أسابيع الموضة العالمية وأثبتن علاماتهن التجارية ببراعة، لتشكل تصاميمهن مصدرا لأناقة المرأة العربية والغربية على حد سواء.

هذا وقد منحت مجلة "فوغ" النسائية الأمريكية شهادات لمصممات أزياء سعوديات؛ لأنهن يمتلكن مؤهلات تجعلهن قادرات على تبديل وإعادة تشكيل مستقبل الموضة في المملكة.

ومن أبرز المصممات التي نسلط عليهن الضوء بمناسبة يوم المرأة العالمي تكريما لإنجازاتهن و إبداعاتهن:

رزان العزوني

التحقت رزان بجامعة متحف الفن الرفيع في بوسطن في أميركا و تخصصت في مجال الفن والأزياء، كما عملت على إنتاج خط أزياء خاص بها، وهذا ما سمح لها بالوصول إلى العالمية؛ إذ صممت العزوني أزياء للعديد من المشاهير حول العالم وأسست بذلك علامة للأزياء تحمل توقيعها.

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هنيدة الصيرفي

كان الفن التشكيلي عنصرا أساسيًا في حياة هنيدة منذ الطفولة، ودرست الفن في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودخلت في عالم تصميم القفطانات والعبايات، ثم تخصصت في مدرسة بارسونز للأزياء في باريس، أدرجت مجلةForbes هنيدة ضمن قائمتها كواحدة من أفضل سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، وارتدت تصاميمها نجمات عالميات مثل بريانكا شوبرا وحليمة عدن.

أروى البناوي

تشتهر أروى ببدلاتها الرسميّة الحيويّة التي تأتي أحيانا مطبّعة بنقشات ملفتة وشعارات أيضا ويطلق عليها لقب Suitable Woman امرأة البدلات الرسميّة، وشاركت بالعديد من عروض الأزياء العربية و العالمية.

مشاعل الراجحي

تعد واحدةً من المصممات السعوديات الجريئات اللواتي يبتعدن عن الطابع الكلاسيكي، ومن أهم شطحاتها استخدام حجابات نايكي الرياضية على منصة العرض في أسبوع فاشن فورورد للموضة، كما تشتهر بتصميم مجموعات لكل من الرجال والنساء، ويقع مركز تصنيع ملابسها في الرياض.

ريم الكنهل

واحدة من مصممات الأزياء الأكثر شهرة في المملكة السعودية، تخرجت من معهد الفنون والمهارات في الرياض، وهي مؤسسة العلامة التجارية "RK Designs"، وارتدت من تصاميمها الممثلة العالميّة ميشيل رودريغز، وزوي ديشانيل وتيلدا سوينتون.