شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مصري ينتحر من فوق الهرم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى شاب مصري بنفسه، اليوم الأحد، من فوق الأهرامات منتحراً، ولقي مصرعه على الفور. وكشفت مصادر أمنية، أنَّ رجال المباحث استغرقوا وقتاً في إقناع الشاب الذي ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع بالمنطقة الأثرية بالهرم، إلا أنَّه رفض الاستماع لهم وقفز من أعلى الهرم وسقط جثة هامدة. وكشفت التحريات والتحقيقات، أن الشاب صعد أعلى الهرم الذي يبلغ ارتفاعه 130 متراً وقفز من ارتفاع 100 متر، بعد أن رفض الاستماع لقوات الشرطة. وكشفت مصادر أمنية، حسب صحيفة الوطن المصرية، أنَّ الشاب كان موجوداً في إحدى الحفلات المقامة بالمنطقة الأثرية، لكنه تسلل منها وصعد الهرم الأوسط "خفرع"، وما إن لاحظته قوات تأمين المنطقة الأثرية؛ حتى طالبوه بالنزول لكي لا يعرض نفسه للأذى، لكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة "الملساء البيضاء" قبل قمة الهرم بقليل؛ وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات. وحسب متابعات صحافية فقد كان الشاب يعاني أزمة نفسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شاب مصري ينتحر من فوق الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.