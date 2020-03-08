إناء مصنوع من الخزف يباع في فرنسا بمبلغ مهول ..والسبب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بعدما عُثر عليه خلال توزيع تركة في شقة باريسية، بيع إناء خزف صيني بمبلغ ضخم في فرنسا. الإناء يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد الإمبراطور تشيان لونج، حسب ما جاء في موقع " dw".

بيع إناء خزف صيني يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في مزاد بمبلغ 4.1 ملايين يورو اليوم السبت (السابع من مارس/آذار 2020)، في مدينة بورج في وسط فرنسا، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وبإضافة الرسوم المالية، يرتفع المبلغ ليصبح حوالى 4.94 ملايين يورو، وفقا للمشرف على المزاد أوليفييه كلير الذي وصفها بأنها "عملية بيع جيدة جدا". واشترى هذه القطعة، التي قدر سعرها بين مليون ومليوني يورو، صيني لم يكشف عن اسمه عبر الهاتف.

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وقال كلير لوكالة فرانس برس "إنه إناء مزين برسوم باللون الأزرق على خلفية بيضاء تعرف باسم "بيانهو"، وتعود إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد الإمبراطور تشيان لونغ".

وعُثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية، تعود إلى عائلة تملك عقارا في منطقة شير (وسط)، وفق كلير.

وأوضح "مر أصحاب المنزل مئات أو آلاف المرات أمام هذه القطعة دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن قيمتها".