حكة الجلد وألم البطن.. أطباء يكشفون العلامات الخفية لسرطان البنكرياس

كشف أطباء عن 6 علامات لسرطان البنكرياس التي لا يعتقد الكثيرون أنها من أعراضه أو ربما تكون غير واضحة، فالكشف عن هذا النوع من الورم الخبيث مبكرا يسهم في الشفاء بنسبة 85%.

وبحسب "سبوتينك"، فإن العلامة الأولى التي يجب استشارة الأطباء في حال ظهورها، هي تغير لون البشرة وبياض العين، فإن تحول لونه إلى اللون الأصفر، فعلى الأرجح أن الورم يمنع إفراز الصفراء، وهذا لأن سرطان البنكرياس يؤثر على الكبد أثناء نموه.

وتفاقم مشاكل الجلد يشير أيضًا إلى السرطان، فيمكن أن تظهر بقعا تسبب حكة أو التهابات في جميع أنحاء الجسم.

ومن الأعراض الخطيرة الأخرى لون البول البني الغامق، بالإضافة إلى ذلك من الضروري الخضوع للفحص في حال كانت هناك دهون زائدة في البراز، فهذا يشير إلى أن الجهاز الهضمي قد توقف عن تكسير الدهون.

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ويمكن أن يكون البراز المتعدد الألوان أيضًا علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس، فالدهون غير المهضومة وعصير البنكرياس والصفراء يعطون لونا غير متجانس للبراز.

ومن أعراض وجود ورم الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن، الذي يؤثر على الظهر، وفي أغلب الأحيان يزداد الألم سوءًا ليلا.

أعراض سرطان الكبد

وفي سياق آخر، كشف الأطباء أن أحد أعراض سرطان الكبد هو الألم المتقطع في المعدة أو في الجزء العلوي من البطن، كما يمكن أن يشعر الشخص بألم في منطقة الكتف الأيمن ويمكن أن ينتشر إلى منطقة الظهر أو الجزء الأسفل والأيمن من الصدر.